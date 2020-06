Google lance Android 11 : comment installer la bêta et quelles sont ses nouveautés ?

publié le 11/06/2020 à 14:42

La nouvelle version d'Android commence à être déployée. Google a mis en ligne le 10 juin la première bêta publique d'Android 11, la dernière génération du système d'exploitation qui équipe la majorité des smartphones du marché. Les seuls smartphones à pouvoir en profiter pour l'instant sont les Pixel de Google en attendant l'intégration d'autres marques (comme Oppo). Deux autres versions bêta seront proposées dans les prochaines semaines avant le déploiement de la version finale l'automne prochain.

Android 11 ne va pas bouleverser profondément les smartphones Android qui ont déjà gagné beaucoup de fonctionnalités ces dernières années. Google s'est concentré cette année sur le contrôle de la confidentialité, avec un système d'autorisations qui se rapproche des pratiques d'iOS avec des permissions accordées au cas par cas et moins de latitude pour utiliser la géolocalisation en arrière-plan pour les applications.

Android 11 inaugure un nouveau système de gestion des conversations Crédit : Google

Google s'est aussi attaché à revoir le système de conversations général. Des raccourcis en forme de bulles vers les discussions en cours font leur apparition dans le panneau de notification. Il est aussi possible de définir des conversations prioritaires dont les notifications pourront passer outre les limitations du mode "Ne pas déranger". D'autres nouveautés plus cosmétiques sont aussi de la partie comme l'enregistrement d'écran natif ou le menu "Power" qui donne désormais accès au contrôle de la maison connectée et au paiement sans contact.

Android 11 intègre de nouvelles fonctionnalités de contrôle des objets connectés Crédit : Google

Cette première bêta publique est par essence une version provisoire. Elle permet aux développeurs de tester les nouvelles fonctionnalités du système et à Google de corriger les dysfonctionnements au fil de leurs retours. Elle est moins stable que la version qui sera proposée au grand public dans quelques mois. Il est donc conseillé de ne pas l'installer sur son appareil principal et sans avoir effectué au préalable une sauvegarde de ses données.

Pour télécharger Android Q bêta, il faut d'abord prendre part au programme bêta d'Android à partir d'un compte Google. Une fois inscrit, le site vous demandera de sélectionner sur quel appareil vous souhaitez installer la mise à jour. Seuls les Pixel sont éligibles pour le moment. Assurez-vous ensuite de disposer de suffisamment d'espace disponible dans la mémoire de votre téléphone. Notez qu'après l'installation, vous ne pourrez plus faire marche arrière sauf à réinitialiser votre appareil.