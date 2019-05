publié le 06/05/2019 à 15:02

La conférence Google I/O est désormais l'un des rendez-vous les plus importants du calendrier des nouvelles technologies. Chaque année au mois de mai, la firme de Mountain View donne rendez-vous aux développeurs de son écosystème à San Francisco pour faire le point sur ses dernières avancées logicielles et matérielles trois jours durant.



La conférence débutera mardi 7 mai par un discours d'ouverture du PDG de Google, Sundar Pichai. Cela devrait être l'occasion de découvrir les nouveaux smartphones Pixel 3A, de nouveaux objets connectés intelligents dédiés à la maison et les prochaines évolutions du système d'exploitation Android.

L'événement sera à suivre en direct à partir de 19 heures (heure de Paris) sur la page YouTube de Google consacrée aux développeurs. Vous pourrez aussi retrouver les principales annonces de la conférence dans le live commenté de RTL Futur.