publié le 30/08/2018 à 10:00

Google Home Max est disponible en France. Neuf mois après les États-Unis, l'Hexagone accueille la dernière enceinte intelligente de la gamme Google Home. Les amateurs peuvent se la procurer au prix de 399 euros sur le site de Google et sur ceux de la Fnac, Darty et Boulanger ainsi que dans les magasins physiques de ces distributeurs à compter de ce jeudi 30 août.



Il s'agit du modèle le plus évolué de la famille Google Home. Comme ses aînées Google Home et Google Home Mini, elle repose sur l'intelligence artificielle de Google Assistant qui lui permet de répondre à toutes sortes de requêtes par commandes vocales. Mais elle délivre un bien meilleur son et vient combler un manque souvent souligné par les utilisateurs de Google Home.

La nouvelle enceinte de Google investit un créneau déjà occupé par le HomePod d'Apple, lancé mi-juin pour 349 euros, les enceintes multirooms Play du fabricant américain Sonos, proposées à partir de 179 euros, et tout un lot d'enceintes développées par les spécialistes de l'audio : celui des enceintes intelligentes pour mélomanes à commandes vocales.

1- C'est une enceinte imposante et puissante

Particulièrement imposante (335,3 x 188 x 152,4 mm et un poids de 5,3 kg), Google Home Max est une enceinte vingt fois plus puissante que le modèle Google Home classique, selon la firme de Mountain View. Elle renferme deux boomers pour les graves, deux tweeters pour les aigus et six micros disposés derrière un boîtier hermétique en bicarbonate.

Google Home Max renferme deux boomers, deux tweeters et six micros Crédit : Google

Elle bénéficie de la technologie Smart Sound, un système mis au point par Google pour que le son s'adapte automatiquement à son environnement sans aucune configuration manuelle. Les six micros de l'appareil et les algorithmes du logiciel se chargent d'égaliser le son en temps réel pour l'optimiser en fonction du style de musique joué et de la disposition de la pièce. Mais elle ne dispose pas de capteur de mouvement, à l'inverse du HomePod, qui propose le système de calibration le plus avancé du marché.

2 - Plus polyvalente que le HomePod d'Apple

Plus polyvalente que le HomePod, qui donne sa pleine mesure avec Apple Music seulement, Google Home Max permet de contrôler à la voix la plupart des services musicaux de streaming (Spotify, Deezer, YouTube Music, Google Play Music). Les autres contenus musicaux (Apple Music, Tidal, SoudnCloud, etc.) peuvent être diffusés par l'enceinte via la fonction Chromecast ou par Bluetooth. Elle dispose en outre d'une entrée auxiliaire Jack 3,5 mm.

L'assistant Google intégré permet de mettre en pause un morceau, d'augmenter le volume ou de lancer des playlists à la voix. Il peut par exemple trouver un album dont l'utilisateur aurait oublié le nom sur la base de quelques détails : "Ok Google, joue l'album de Nirvana avec le bébé sur jacquette" suffit par exemple à lancer Nevermind. La fonction VoiceMatch fait la différence entre les différents utilisateurs d'un même foyer pour ne pas mélanger les playlists et les services de streaming utilisés. Ses capacités vont s'étoffer avec le temps.

3 - Qui offre tous les services de l'assistant Google

Nos premiers tests ont permis de constater que Google Home Max remplissait sa promesse de délivrer un son puissant et brut de qualité : les basses semblent un peu moins marquées que sur le HomePod. Comme pour les autres enceintes de ce format, la dynamique est plus faible que sur un système audio stéréo de salon traditionnel.



Google Home Max peut être appairée avec d'autres enceintes de la gamme Google Home pour profiter d'un son plus puissant et mettre en place différents scénarios multiroom qu'il est possible de piloter à la voix et via l'application Google Home. L'enceinte propose aussi toutes les fonctions de domotique (contrôle de la maison connectée) et les services disponibles sur les modèles classiques Google Home via l'assistant Google, le plus abouti du marché mais aussi le plus gourmand en données personnelles.