publié le 22/04/2018 à 09:32

Google vient peut-être de trouver la clé pour rivaliser enfin avec Apple et Facebook dans les messageries instantanées. Après les échecs de Talk, Hangouts, Allo et Duo, qui ont cohabité ces dernières années avec l'application de messagerie par défaut d'Android, le géant américain souhaite proposer des SMS et des messages enrichis au sein d'une seule et même application pour concurrencer l'application Messages d'Apple, ainsi que Messenger et WhatsApp, proposées par Facebook.



D'après les informations du site The Verge, Google souhaite pour cela rendre sa messagerie Android compatible avec le protocole RCS (Rich Communication Services), le standard de communication qui est appelé à prendre la succession du SMS. Le géant américain aurait fait des avancées majeures en ce sens avec les opérateurs et les fabricants de smartphones ces derniers mois. Baptisé Chat, le projet pourrait être annoncé le 8 mai prochain à l'occasion de la conférence annuelle des développeurs du groupe, Google I/O.

Préparer la succession du SMS

Le RCS est un protocole développé depuis 2008 par de nombreux opérateurs télécoms pour ne pas perdre la main face aux applications de messageries instantanées qui se sont imposées face au SMS. Cette technologie permet d'envoyer des messages enrichis de textes, documents et images, et de passer des appels vocaux et vidéos sans limite de taille ou de durée.

Le protocole RCS permet d'enrichir les messages Crédit : Google

Le RCS introduit aussi la confirmation de lecture ou la possibilité de voir lorsqu'un message est en train d'être rédigé. Les messages RCS transitent par les réseaux de data 3G/4G et Wi-Fi exactement comme sur Messages d'Apple. De la même manière, si l'appareil du destinataire n'est pas compatible, le message est simplement converti en SMS et limité à 160 caractères.



Google soutient le projet RCS depuis ses premiers jours. Le géant américain a déjà annoncé plusieurs partenaires chez les opérateurs, dont Orange, et les fabricants de smartphones, comme HTC, Sony, Samsung ou Nokia. The Verge annonce que Google s'est désormais entendu avec 55 opérateurs et 11 constructeurs dans le monde, dont Huawei, Asus, Lenovo, LG et Microsoft.

55 opérateurs et fabricants soutiennent désormais le RCS Crédit : The Verge

Encore des limites à surmonter

Le calendrier de déploiement du service est encore incertain. Le RCS devra pour cela être adopté massivement par les opérateurs à travers le monde. En France, Bouygues, SFR et Free manquent encore à l'appel par exemple. Selon The Verge, Google espère une mise en service de Chat d'ici l'année prochaine.



La marche en avant du RCS se heurte aussi à des problématiques de confidentialité. Un enjeu sensible, comme l'a montré récemment l'affaire Facebook. Contrairement aux principales messageries instantanées, le RCS ne permet pas encore de chiffrer les messages de bout en bout. Ces derniers peuvent donc théoriquement être interceptés par les autorités. De quoi retarder l'engagement d'Apple, qui n'entend pas lâcher Messages et rappelle régulièrement que la défense de la vie privée de ses clients est l'une de ses priorités. Messages, Messenger et WhatsApp peuvent encore voir venir.