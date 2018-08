publié le 04/08/2018 à 14:09

Les Google Glass pourraient bientôt permettre à des enfants d'accroître leurs interactions sociales. Dans un rapport publié sur le NPJ Digital Medicine, des chercheurs de la Stanford University of Medicine évoquent la possibilité d'adapter les Google Glass aux enfants éprouvant des difficultés dans leurs relations sociales, tels que les enfants autistes. Nommé Superpower Glass, ce logiciel thérapeutique assisté par ordinateur combine l'utilisation de Google Glass, portées par l'enfant, et une application Android.



"Nous émettons l'hypothèse que la (...) thérapie comportementale continue en dehors des milieux cliniques permettra des gains d'acuité sociale plus rapides et que (...) l'enfant pourra s'engager dans des scénarios sociaux de plus en plus complexes", expliquent les spécialistes dans le rapport.

Aux États-Unis, l'accès aux soins étant très cher, le développement des thérapies à domicile rencontrent un grand succès. Les Google Glass permettront ainsi aux jeunes autistes de se soigner sans se rendre en milieu clinique. Les lunettes sont faites pour être utilisées dans l'environnement naturel de l'enfant, chez lui, avec les membres de sa famille.

Des émoticônes pour identifier les émotions

Le principe est simple : une fois portées par l'enfant, les Google Glass auront pour mission de "traduire" les émotions des personnes qui l'entourent, grâce à un système de reconnaissance faciale. "Les enfants souffrant d'autisme ont montré une carence dans leurs facultés à traiter les visages, pour distinguer la peur de la surprise et pour identifier des émotions plus subtiles", énonce le rapport.





Les Google Glass fourniront ainsi à l'enfant "une rétroaction audiovisuelle correspondant à l'une des huit émotions que les lunettes reconnaissent. (...) L'incorporation de stimuli visuels, dynamiques et réels peut augmenter l'apprentissage", explique le rapport.



Une fois l'émotion reconnue et analysée par l'application, une émoticône apparaît alors sur les verres de la Google Glass et l'émotion est également précisée par la sortie audio des lunettes connectées. Ainsi, les enfants pourront reconnaître huit émotions reconnues universelles : bonheur, tristesse, colère, dégoût, surprise, peur, mépris et neutralité.

Des jeux pour apprendre à être sociable

Hormis cette capacité à déchiffrer les expressions du visage, le logiciel aura également pour objectif d'encourager le contact oculaire. Quatorze enfants ont participé aux essais de ce logiciel. Les contacts oculaires ont augmenté chez 12 d'entre eux. "Les parents ont signalé un contact visuel accru et une plus grande acuité sociale", précise le rapport.



Le logiciel prévoit également des jeux pour améliorer les compétences sociales. L'un de ces jeux est nommé "Capture the smile". Il a pour objectif d'inviter l'enfant à faire sourire les personnes qui l'entourent. Pour cela, l'enfant doit interagir.



Selon le rapport, "cette étude de faisabilité soutient l'utilisation de technologies mobiles à des fins thérapeutiques potentielles".