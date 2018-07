Gmail permet à des tiers de lire vos emails avec votre autorisation

publié le 03/07/2018 à 19:00

Le contenu de vos correspondances numériques sur Gmail est peut-être passé au peigne fin par des tiers. Selon une enquête publiée par le Wall Street Journal lundi 2 juillet, des dizaines d'entreprises partenaires de Google peuvent lire des emails du milliard et demi d'utilisateurs du service de messagerie à des fins commerciales, pour proposer de la publicité ciblée notamment.



Le Wall Street Journal cite plusieurs sociétés comme Edison Mail, spécialisée dans la gestion du courrier électronique, et Return Path, qui aurait pu analyser les emails de plus de deux millions d'internautes à partir d'un réseau de 163 applications partenaires.

Avec la permission des utilisateurs

Ces entreprises accèdent aux courriels par l'intermédiaire des éditeurs d'application, servant par exemple à mieux organiser ses emails ou à nettoyer sa boîte de réception, qui demandent à l'utilisateur la permission d'analyser les messages.

Lors de l'installation de l'une de ces applications, l'internaute est invité à donner son consentement pour que le service puisse accéder au contenu de sa boîte de réception. L'application demande alors la permission de "lire, envoyer, écrire et gérer vos emails".



L'analyse des emails peut se faire de façon automatisée par des machines mais aussi par des ingénieurs humains, qui ordonnent et classent les données pour entraîner les algorithmes qui seront utilisés pour analyser les messages. Selon l'une des sources du Wall Street Journal, ces pratiques sont très répandues dans l'industrie.



Google s'estime dans les clous

Interrogé par le Wall Street Journal, Google a fait savoir qu'il vérifiait systématiquement l'identité et les activités des sociétés désireuses de disposer de ce genre d'accès. Ces dernières doivent montrer patte blanche et démontrer en quoi elles ont besoin d'analyser ces données. Ce type d'autorisation ne serait ainsi accordé qu'à une centaine de développeurs vérifiés.



En outre, la firme de Mountain View permet facilement de savoir les applications disposant de telles autorisations et de les révoquer le cas échéant. Il y a un an, Google avait annoncé qu'il arrêtait de scanner les emails de ses utilisateurs pour leur proposer de la publicité personnalisée.