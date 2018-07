publié le 25/04/2018 à 18:27

C'est le grand ménage de printemps sur Gmail. Annoncée depuis plusieurs jours, la mise à jour du service de messagerie le plus populaire du monde est effective depuis mercredi 25 avril. Elle sera déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs dans les prochains jours. Une notification leur indiquera lorsqu'ils pourront profiter des changements. Il est possible de passer à la nouvelle version dès à présent en cliquant sur la croix en haut à droite de l'écran et en sélectionnant l'option "Essayer le nouveau Gmail".



Google procède à l'une des plus importantes refontes du service qui sera désormais accessible dans un mode hors-connexion. Les changements concernent à la fois la version mobile et la version pour ordinateur

La messagerie inaugure une nouvelle interface. Le nouveau look est plus épuré avec des boutons modernisés. Des services de Google comme Calendar ou Tasks sont désormais accessibles depuis des raccourcis dans un bandeau en haut de l'écran donnant un aperçu des rendez-vous de la journée. Un menu fait son apparition au survol de chaque mail pour effectuer certaines fonctions plus rapidement (archiver, supprimer, snoozer, marquer comme lu, répondre). Il est aussi possible d'accéder aux pièces-jointes d'un message sans ouvrir la conversation.

Un menu réduit apparaît désormais au survol de la souris Crédit : Google

Plus de sécurité

Google introduit plusieurs fonctionnalités. L'option "snooze" permet de remettre à plus tard dans la journée ou dans la semaine la lecture d'un message à la manière d'un réveil. Celui-ci disparaîtra alors de la messagerie le temps voulu par l'utilisateur. Gmail permet désormais de programmer des messages auto-destructeurs. Ce mode permet d'envoyer un contenu confidentiel sous la forme d'un lien auquel le destinataire à accès depuis son compte Gmail ou une autre messagerie pendant un temps défini.

Un mode confidentiel permet d'envoyer du contenu sensible accessible temporairement Crédit : Google

Gmail ajoute aussi la possibilité d'empêcher le partage d'un message. Concrètement, le destinataire ne pourra ni transférer, ni copier, ni imprimer, ni télécharger ce dernier. Les utilisateurs pourront protéger certains messages avec une authentification à deux facteurs. Le destinataire ne pourra y accéder que s'il dispose d'un code temporaire reçu sur smartphone.

Des fonctionnalités intelligentes

L'intelligence artificielle de Google est mise à contribution pour faciliter la gestion des messages. Gmail promet de pouvoir désormais reconnaître les messages importants qui nécessitent une réponse et de les mettre en avant avec des rappels colorés pour éviter que l'utilisateur ne passe à côté. De la même manière, des notifications pourront signaler les messages jugés prioritaires. Gmail suggérera à l'utilisateur de se désabonner des newsletters qu'il n'ouvre pas.

Gmail met désormais en avant les messages prioritaires Crédit : Google

Les "smart replies" de l'application mobile sont étendues à la version pour navigateur Web. Ces réponses intelligentes sont suggérées après analyse des échanges de l'utilisateur par les algorithmes de Gmail. Google assure depuis l'an passé que le contenu des mails scannés n'est pas utilisé à des fins publicitaires.