Gmail en panne à travers le monde, l'envoi de mails perturbé

publié le 20/08/2020 à 11:02

Réveil difficile pour Gmail et plusieurs services en ligne de Google. La célèbre messagerie, qui compte 1,5 milliard d'utilisateurs à travers le monde, et la plupart des plateformes de la suite logicielle G Suite (Drive, Docs, Meet, Groups, Chats) rencontrent d'importants dysfonctionnements aux quatre coins du monde ce jeudi 20 août.

De nombreux utilisateurs de Gmail n'ont pas pu se connecter à la messagerie ni envoyer de mails depuis 7 heures environ, comme le montrent les données du site de signalement DownDetector. La panne concerne des utilisateurs du monde entier, essentiellement en Europe de l'Ouest, en Inde, au Japon et en Malaisie.

Les problèmes rencontrés sont divers : outre l'impossibilité de se connecter et d'envoyer des mails, certains utilisateurs ne peuvent pas joindre des fichiers à leurs courriels et d'autres ne peuvent plus échanger par chat. Des rapports font aussi état de problèmes dans la création de fichiers sur Drive et des bugs d'enregistrement sur Meet. Tous les utilisateurs ne sont pas impactés. Gmail et les services G Suite sont ainsi parfaitement fonctionnels de notre côté à l'heure où nous écrivons cet article.

Google est au courant du problème et poursuit ses investigations pour le résoudre. "Nous continuons à enquêter sur ce problème. Nous fournirons une mise à jour d'ici le 20/08/20, 11h38, détaillant le moment où nous prévoyons de résoudre le problème", indique le dernier message publié sur la page support du service. Gmail avait déjà été perturbé par une panne en janvier. Cette dernière avait été corrigée en quelques heures.