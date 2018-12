Géminides : une pluie de météores va illuminer le ciel ce jeudi

publié le 13/12/2018 à 10:10

Comme chaque année à la même période, les Géminides vont offrir un spectacle éblouissant, à condition d'avoir un ciel dégagé. "Les Géminides seront la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année. (...) Le mince croissant de lune ne gâchera pas le spectacle", indique Bill Cooke, directeur du bureau chargé de l'étude des météores à la Nasa.



Les Géminides sont en fait un essaim météoritique actif entre le 7 et le 17 décembre, comme l'explique Futura Sciences. Le phénomène atteindra son apogée dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 décembre. Une nuit durant laquelle il sera possible d'observer au moins 50 météores par heure.

Ces étoiles filantes visibles sont en fait de minuscules débris laissés par "un objet étrange et rocheux nommé 3.200 Phaéton" que la Terre croise tous les ans à la mi-décembre. Pour être sûr de les apercevoir, il faudra regarder le ciel entre 1 et 2 heures du matin.