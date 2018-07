publié le 25/07/2018 à 09:47

Voilà un programme européen qui fait désormais l'unanimité : Galileo. C'est le système concurrent du GPS américain. 4 satellites seront lancés ce mercredi 25 juillet. Pourquoi est-ce si important d'avoir notre propre système de navigation ? Jean-Yves Le Gall, le patron du Centre National d'Études Spatiales (CNES) commente au micro de RTL cette nouvelle avancée.



Le lancement de ces quatre nouveaux satellites permettra à ce fameux système de navigation d'avoir une couverture mondiale. Cela permettra aussi d'affiner encore sa précision, un an et demi après le lancement de ses premiers services. "Aujourd'hui avec les 22 satellites en service nous avons passé la barre des 400 millions d'utilisateurs dans le monde", confie Jean-Yves Le Gall avant d'affirmer que "Galileo est dix fois plus précis que le GPS".