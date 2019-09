publié le 10/09/2019 à 10:09

Galileo, le système de navigation européen, vient de fêter son milliard d'utilisateurs. "On est tous enchantés", s'est réjouit le directeur du Centre national d'études spatiales (CNES) Jean-Yves Le Gall sur RTL, "car Galileo était un pari."

Cela s'explique par la grande précision du système de géolocalisation, qui pourrait atteindre "quelques dizaines de centimètres" à terme. "À chaque fois que vous achetez un smartphone dans le monde, votre téléphone est programmé pour recevoir les quatre signaux de géolocalisation : l'européen Galileo, l'américain GPS, le russe Glonass et le chinois Beidou", explique Jean-Yves Le Gall. "Le smartphone se verrouille automatiquement sur le signal qui est le plus précis. Et Galileo est plus précis que les autres."

"Avec le GPS, on sait dans quelle rue on est. Avec Galileo, on sait de quel côté de la rue on est", renchérit le directeur du Cnes. "Cela ouvre une quantité d'applications à venir. Le véhicule autonome a besoin de Galileo parce que si vous savez où vous êtes à 5 mètres près, c'est difficile de faire un créneau. Si vous savez à 1 mètre près, vous pouvez faire un créneau", explique-t-il encore.