Galaxy Unpacked : les trois annonces à retenir de la conférence de Samsung

publié le 09/08/2018 à 22:52

L’attente était grande autour de l’évènement Galaxy Unpacked de ce jeudi 9 août. Le constructeur sud-coréen Samsung a révélé à New York le nouveau venu de la gamme Note : le Note 9. Cette série haut de gamme de la marque, se destine souvent aux professionnels et aux consommateurs qui apprécient l'usage de son stylet intégré.



Si Samsung reste largement en tête des ventes de smartphones dans le monde, le géant sud-coréen a enregistré une baisse de 22% de son chiffre d'affaires lié aux supports mobiles au deuxième trimestre. Une déconvenue qu'il a attribuée aux ventes décevantes de son modèle Galaxy S9, lancé en mars. Mais l'intensification de la concurrence des équipementiers chinois, comme Huawei, est aussi à prendre en ligne de compte. Samsung a donc pris soin de montrer l'intérêt de son nouveau smartphone, tout en en profitant pour faire quelques annonces de premier plan.

Le Samsung Galaxy Note 9

Le Samsung Galaxy Note 9, présenté ce jeudi sera disponible à la vente le 24 août. Il contient une série d'améliorations et de nouveautés. L'écran fera 6,4 pouces, contre 6,3 pouces pour le précédent modèle. Le capteur d'empreinte sera toujours présent au dos, mais sous les capteurs photos désormais. Le smartphone sera disponible dans quatre couleurs : bleu océan, brique métallisé, lavande et noir.

Le fabricant a également renforcé la mémoire, avec une première version à 128 giga-octet, mais aussi une autre à 512 Go. Mais des cartes mémoire pourront être ajoutées afin d'aller jusqu'à un téraoctet (To) de mémoire. Le géant sud-coréen a également amélioré les capacités de ses batteries, qui peuvent désormais tenir toute une journée sans être rechargées.

> Samsung Galaxy Note9: Official Introduction

L’appareil photo a aussi été amélioré. Une caméra intelligente pourra s'adapter à son sujet et détecter si des yeux sont fermés ou si vous photographiez un plat ou un paysage en adaptant ou signalant les "erreurs" et approximations des photographes amateurs. Le S Pen, le stylet du Note 9, pourra aussi servir de déclencheur à distance de l'appareil photo. Une nouveauté idéale pour les photos de famille et éviter les selfies à bout de bras.

La Galaxy Watch

Samsung a également annoncé sa nouvelle montre connectée : la Galaxy Watch. Elle promet de détecter votre sommeil et sa qualité, mais aussi de vous accompagner au travail et au sport. La montre connectée pourra aller dans l'eau de votre piscine et même guider vos entraînements en analysant vos mouvements pour toute une série d'exercices. "Un vrai coach personnel", selon Samsung.

La Galaxy Watch présentée par Samsung le 9 août 2018 Crédit : YouTube

Le Galaxy Home

Samsung a annoncé de nouvelles enceintes intelligentes en partenariat avec AKG : le Galaxy Home. Elle fonctionnera avec Bixby grâce à des commandes vocales. De son côté, Bixby, l'intelligence artificielle de Samsung a aussi fait son show. D'après le constructeur, la voix des smartphones de la marque sera plus naturelle qu'avant en comprenant toujours mieux le contexte et les habitudes des utilisateurs pour offrir de meilleurs conseils et services comme notamment la réservation d’une table à un restaurant, ou la commande d’un taxi.

Le Galaxy Home de samsung Crédit : YouTube