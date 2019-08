publié le 01/08/2019 à 20:18

Une semaine avant la présentation de son prochain smartphone Galaxy Note 10 à New York le 7 août prochain, Samsung a annoncé le 31 juillet l'arrivée prochaine de sa future tablette haut de gamme sous Android. Avec la Galaxy Tab S6, Samsung vise son grand rival, Apple, qui domine outrageusement le marché des tablettes avec l'iPad. Un secteur où les tablettes Android peinent à se faire une place au soleil, en atteste le retrait récent de Google.

Samsung met beaucoup d'espoir dans sa nouvelle tablette. Malgré ses 10,5 pouces, la Galaxy Tab S6 met l'accent sur la finesse. Elle affiche seulement 5,7 mm d'épaisseur, contre 7,3 mm pour sa prédécesseure, la Tab S4. Elle est aussi légère avec 420 g sur la balance. En comparaison, l'iPad Pro d'Apple est un peu plus épais (5,9 mm) et légèrement plus lourd (468 g). Mais son écran est aussi un peu plus important avec 11 pouces de diagonale.

Dans son communiqué, Samsung insiste sur la qualité de l'écran de sa nouvelle tablette. La Tab S6 est équipée d'une dalle Super AMOLED de 10,5 pouces d'une résolution de 2560x1600 pixels au format 16:10. Le Sud-coréen promet des couleurs éclatantes et un contraste infini avec une luminosité de 500 nits.

Au regard du savoir-faire de Samsung en matière d'image, il est permis de croire en ces promesses. Mais il faudra attendre d'avoir la Tab S6 sous les yeux pour vérifier si elle tient bien la dragée haute à l'iPad, la référence du genre avec son écran Liquid Retina multi-touch rétroéclairé d'une résolution de 2338x1668 pixels, son affichage True Tone qui adapte la luminosité à la lumière ambiante, son revêtement antireflet et sa luminance de 600 nits.

> Galaxy Tab S6: Official Introduction (with Coco Capitán)

L'iPad reste plus puissant sur le papier

L'écran de la nouvelle tablette de Samsung comporte aussi un lecteur d'empreintes digitales intégré pour la déverrouiller sans avoir à renseigner un mot de passe. Mais il s'agit d'un lecteur optique, moins efficace que les lecteurs à ultrason que l'on retrouve notamment sur les derniers Galaxy S10 de la marque. En face, l'iPad Pro est passé à une autre solution biométrique. Il suffit de présenter son visage pour déverrouiller la tablette d'Apple avec la reconnaissance faciale Face ID.

Samsung promet des performances haut de gamme avec un processeur gravé en 7 nm, probablement le dernier Snapragon 855 de Qualcomm, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne extensible avec une carte SD. Mais la puce A12 Bionic d'Apple n'a plus grand chose à prouver avec sa puissance de feu et son unité de calcul neuronale qui font tourner les applications les plus exigeantes sans ciller, notamment celles en 3D ou en réalité augmentée.

La Galaxy Tab S6 veut concurrencer l'iPad Pro Crédit : Samsung

En revanche, la tablette de Samsung devrait tirer son épingle du jeu sur le plan de l'autonomie avec une batterie de 7.040 mAh qui promet jusqu'à 15 heures de visionnage de vidéos en continu, quand Apple promet seulement une dizaine d'heures en usages polyvalent. La Tab S6 et l'iPad Pro font match nul en matière d'audio avec quatre haut-parleurs intégrés de part et d'autre. La partie photo se compose d'un double capteur 13 mpx + 5 Mpx avec objectif ultra-grand angle utile pour les photos de groupe.

Deux tablettes qui peuvent remplacer des PC

La Galaxy Tab S6 et l'iPad Pro font également le match des stylets. Samsung a équipé sa tablette de la dernière génération de S Pen. Annoncé aussi précis qu'un stylo classique, il dispose de 4096 points de pression, d'une mine de 0,7 mm et d'un temps de latence de seulement 70 millisecondes. Il prend en charge des commandes gestuelles pour piloter la tablette à distance dans l'application photo ou la galerie d'images. Il propose aussi toute une série de fonctionnalités pensées pour faciliter la prise de notes et la productivité. Samsung promet 10 heures d'utilisation pour 10 minutes de charge.

La Galaxy Tab S6 bénéficie de la dernière génération du S Pen Crédit : Samsung

De son côté, Apple a lancé cet automne la dernière génération de l'Apple Pencil. Son stylet numérique affiche une latence de 9 ms pour 2048 niveaux de pression et une panoplie de fonctionnalités pour esquisser, colorier, dessiner de façon naturelle, prendre des notes, les convertir en texte et éditer des documents dans les différents outils mis à disposition sur l'iPad.



Les deux tablettes devraient rivaliser sur le plan de la productivité. D'un côté, la Tab S6, qui profite de l'univers applicatif Android plus ouvert et du système Samsung DeX qui permet de projeter son contenu sur un écran d'ordinateur pour l'utiliser avec une souris et un clavier. De l'autre, l'iPad Pro va disposer à partir de fin septembre son propre système d'exploitation pour proposer des fonctionnalités plus proches de celles d'un ordinateur portable et se libérer des contraintes de l'interface mobile d'iOS.



En plus de ces arguments, la tablette de Samsung dispose d'un solide atout pour concurrencer l'iPad Pro pour les utilisateurs à la recherche d'un ordinateur portable de remplacement aussi à l'aise pour les usages professionnels que loisirs, son prix : selon les dernières indiscrétions, la Galaxy Tab S6 serait proposée à moins de 700 euros, soit environ 200 euros de moins que le premier prix de l'iPad Pro.