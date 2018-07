publié le 29/03/2017 à 15:37

Tourner définitivement la page du fiasco du Galaxy Note 7. Un peu plus de six mois après le rappel inédit de trois millions de smartphones aux batteries explosives, Samsung a convié les médias du monde entier à New York pour la présentation du Galaxy S8. L'occasion pour la marque sud-coréenne de montrer qu'elle a retenu les leçons de ce naufrage industriel qui lui a coûté plusieurs milliards de dollars et a considérablement entaché son image.



Signe de l'importance de l'enjeu, Samsung a décalé son calendrier habituel. Alors qu'elle présentait tous les ans son nouveau smartphone premium au Mobile World Congress de Barcelone, elle a choisi de patienter quelques semaines de plus pour peaufiner la conception de l'appareil. Le groupe a également annoncé une refonte de ses protocoles de contrôle qualité après l'enquête qui a établi les causes des combustions du Galaxy Note 7.

C'est donc à New York, au Lincoln Center, l'une des plus grandes salles de conférence de la ville, située à deux blocs de Central Park, que Samsung a mis en scène son renouveau. L'entreprise a prévu pour cela un véritable concentré d'innovations. Écran intégral, intelligence artificielle embarquée, reconnaissance d'iris... Les nouveaux Galaxy embarquent quasiment toutes les fonctions qui avaient fuité dans la presse.

Un écran "infini" et des boutons invisibles

L'innovation majeure est l'écran de 5,8 pouces (6,2 pouces pour le S8+) aux bordures quasiment inexistantes recouvrant presque l'intégralité de la face avant de l'appareil. Une surface d'affichage maximale pour un encombrement similaire à un Galaxy S7. Ce nouveau format allongé sonne le glas du bouton principal physique, désormais invisible et matérialisé par trois boutons virtuels à retour haptique répondant comme des boutons physiques.



Le capteur d'empreinte digitale est quant à lui relégué à l'arrière du téléphone et complété par un scanner facial et un scanner d'iris permettant de déverrouiller l'appareil et certains dossiers sécurisés en balayant le visage ou en scrutant le fond de l’œil. L'autre grande affaire du Galaxy S8 est l'assistant vocal Bixby. Nourri à l'intelligence artificielle, il aide à gérer les notifications, peut reconnaître des produits ou des lieux et répondre à des requêtes vocales en prenant en compte le contexte.



Sous le capot, on retrouve une puce Exynos 8895 avec 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne et un port pour carte microSD. Le Galaxy S8 sera commercialisé en France le 28 avril contre 809 euros (909 euros pour le S8+). Les précommandes ouvrent mercredi soir.

Revivez la conférence de Samsung dans notre live

17h55 - En France à partir du 28 avril. Le Galaxy S8 et le S8+ seront commercialisés dans l'Hexagone à partir du 28 avril au prix de 809 et 909 euros avec 64 Go de mémoire interne. Les précommandes ouvrent ce mercredi 29 mars pour une livraison à partir du 20 avril.



17h45 - Plus de sécurité et d'intelligence. Le Galaxy S8 et le S8+ embarquent un capteur d'empreinte digitale désormais placé à l'arrière. Moins accessible pour les habitués du lecteur à l'avant, il est complété par un scanner d'iris permettant de déverrouiller l'appareil et des dossiers sécurisés par un simple balayage du visage.

On pourra déverrouiller le #samsunggalaxys8 avec un scanner de l'iris et une reconnaissance faciale (en plus de l'empreinte) pic.twitter.com/KLAgQqyzMw — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) March 29, 2017

Les nouveaux Galaxy sont les premiers smartphones à embarquer Bixby, le nouvel assistant personnel de Samsung. Nourri à l'intelligence artificielle, il est capable de trier les notifications en fonction de leur importance, de répondre aux questions vocales de l'utilisateur en fonction du contexte et de l'application qu'il utilise et de reconnaître des produits ou des lieux figurant dans une image.

#samsunggalaxys8

Samsung essayede suivre Amazon, Google, Apple, etc.

Voici l'assistant personnel Bixby (c'est le cousin de Siri) pic.twitter.com/nxtxgXjpyl — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) March 29, 2017

17h30 - La capacité des batteries revue à la baisse. Samung semble avoir tiré les leçons de l'échec du Galaxy Note 7 et annonce une batterie de 3.000 mAh pour le Galaxy S8, contre 3.500 mAh pour le S8+. Deux capacités inférieures à celle du Galaxy S7 Edge lancé en février 2016. Les deux modèles proposent une recharge sans-fil et rapide.



Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 8895 huit coeurs 64 bits couplé à 4 Go de RAM. Samsung évoque un gain de performance de 10% par rapport au CPU du S7 et de 21% pour le GPU. Le port pour carte MicroSD et l'USB-C sont toujours au rendez-vous.



17h10 - Samsung officialise le Galaxy S8 et le S8 +. Comme prévu la dernière génération de smartphones du sud-coréen comprend deux modèles. Le premier embarque un écran Super Amoled de 5,8 pouces, le second de 6,2 pouces, dont les bordures sur les côtés sont quasiment inexistantes. Samsung parle d'infinity display pour rappeler les infinity pool, les piscines américaines à débordement.

Cet agrandissement a pour conséquence de reléguer le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Les boutons virtuels sont toujours présents à l'avant avec un bouton home désormais invisible sous l'écran. Il fonctionne comme un bouton physique grâce à un capteur de pression et peut être activé ou non. Samsung propose un mode multi-fenêtres pour profiter de cette nouvelle surface d'affichage en superposant les activités.

#samsunggalaxys8



Le bouton home est désormais sous l'écran, donc invisible pic.twitter.com/HubPfsT0C8 — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) March 29, 2017

17h05 - La conférence commence avec une vidéo montrant les différents usages des smartphones. Le président de la division mobile de Samsung, DJ Koh, prend place sur scène et promet une nouvelle expérience du smartphone avec le Galaxy S8.



16h45 - Notre correspondant est sur place. Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis nous fera vivre la conférence de l'intérieur avant de prendre en main les nouveaux Galaxy.

Présentation du nouveau Samsung au Lincoln Center à New York#samsunggalaxys8

À suivre sur RTL.fr @RTLFrance pic.twitter.com/IpKm9YVvMX — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) March 29, 2017

Samsung chambre Apple en le reléguant aux années 2000 #samsunggalaxys8 @RTLFrance pic.twitter.com/kioBpCbuTp — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) March 29, 2017

16h30 - Oups. Boulanger a publié par erreur une page consacrée au Galaxy S8, confirmant du même coup les caractéristiques (attendues) du téléphone. Le site marchand a mis en ligne les différentes fiches produits accompagnées des prix, des visuels et des dates de précommande et de livraison. On y apprend que le Galaxy S8 sera proposé 809 euros en France et que le S8 Plus se négociera pour 100 euros de plus. Les précommandes seront ouvertes dès ce soir pour une livraison officielle le 20 avril.



16h15 - Comment suivre la conférence en vidéo. Outre le déroulé des annonces à retrouver dans ce live, Samsung diffusera l’événement en streaming sur le web, sur YouTube et sur l’application (iOS ou Android) dédiée au lancement.



15h30 - Bienvenue dans ce live. Retrouvez ici toutes les annonces de la conférence de Samsung et les premières prises en main des nouveaux Galaxy par notre envoyé spécial à New York, Philippe Corbé.