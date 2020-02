publié le 05/02/2020 à 01:33

Dans une semaine, Samsung lèvera le voile sur la dernière génération de ses smartphones haut de gamme. La division mobile du constructeur sud-coréen organise sa grande conférence annuelle Galaxy Unpacked 2020 mardi 11 février à San Francisco. À partir de 20 heures (heure française), le monde découvrira alors les successeurs du Galaxy S10 et du Galaxy Fold, son tout premier smartphone pliable.

Alors que le réseau mobile du futur 5G est en passe d'être déployé dans les principaux marchés mondiaux, cette année revêt une importance particulière pour Samsung, premier vendeur de smartphones en volume, en proie à une concurrence chinoise plus agressive que jamais.

Selon les chiffres du cabinet IDC en novembre, les ventes de téléphones de la marque ont augmenté de plus de 8% au troisième trimestre, avec 78,2 millions d'unités écoulées. Les analystes attribuent cette croissance aux ventes des nouveaux appareils Galaxy Note 10, lancés en fin d'année aux alentours de 1.000 euros, signe qu'il existe une forte demande pour les smartphones Android très haut de gamme que Samsung s'apprête à présenter.

Un Galaxy S20 tourné vers l'image

Mardi, les annonces de Samsung seront essentiellement centrées sur le Galaxy S20, le nouvel ambassadeur de sa gamme Galaxy S, la vitrine du savoir faire de la marque en matière de téléphonie.

L'an dernier, Samsung avait annoncé quatre déclinaisons du Galaxy S10. Le constructeur devrait aller plus loin cette année et proposer cinq versions de son smartphone vedette : un Galaxy S20 d'entrée de gamme et un Galaxy S20 Plus intermédiaire accompagnés de leurs avatars 5G et un Galaxy S20 Ultra très haut de gamme seulement disponible en 5G.

La version classique devrait profiter d'un écran d'une taille de 6,2 ou 6,4 pouces, la version intermédiaire d'un écran de 6,7 pouces et la version haut de gamme d'une dalle de 6,9 pouces. Tous seront dotés d'une dalle de technologie Oled, aux contrastes prononcés, qui devrait bénéficier d'un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde pour rendre le défilement plus rapide et plus fluide, comme sur les derniers modèles de Google et OnePlus.

Ces téléphones miseront sur la photo et la vidéo pour se distinguer de la concurrence. Selon les derniers rendus publiés par la presse spécialisée, ils seront livrés avec cinq caméras à l'arrière, dont un capteur principal de 108 Mpx avec des fonctionnalités de pointe comme un zoom numérique 100x pour le modèle Ultra et l'enregistrement en 8K.

Ces objectifs supplémentaires devraient aussi améliorer les photos de nuit et le mode portrait, qui floute l'arrière-plan du sujet donnant l'impression que la photo a été prise avec un appareil professionnel.

Next up, the #GalaxyS11Plus...😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration... pic.twitter.com/IhUWdQh9JN — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

Toute la gamme devrait disposer de la dernière génération de processeurs Qualcomm et Exynos, d'une plus grande capacité de batterie, de la charge rapide et sans fil rapide ainsi que de la résistance à l'eau certifiée IP68. Le prix devrait tutoyer les sommets de l'iPhone 11 avec une entrée de gamme attendue autour de 900 euros et un Galaxy S20 Ultra avoisinant les 1.300 euros.

Un smartphone pliable plus pratique et plus accessible

La conférence sera aussi l'occasion de découvrir le deuxième smartphone pliable de Samsung, un an après le Galaxy Fold, qui promettait d'ouvrir une nouvelle ère dans l'industrie à la faveur de son écran pliant offrant une expérience mobile avec le confort d'une tablette et l'encombrement d'un smartphone.



Vendu quasiment le double des smartphones les plus chers du marché, le Galaxy Fold a finalement connu un lancement chaotique. La faute à des problèmes liés à l'écran pointés par la presse américaine, qui ont d'abord contraint la marque à reporter sa commercialisation avant de réduire la voilure et d'opter pour une distribution confidentielle.



Samsung sera attendu mardi sur sa capacité à corriger le tir et proposer au monde une autre interprétation du smartphone pliable, pour convaincre le public de l'intérêt d'investir dans un appareil utilisant cette technologie émergente.



Après le Galaxy Fold, qui se replie à l'horizontale, le géant coréen devrait proposer un smartphone qui se plie à la verticale, comme un téléphone à clapet. Selon les rendus publiés dans la presse américaine, le Galaxy Z Flip (ou Galaxy Bloom, son nom n'est pas tranché) ressemblerait à un petit carré qui tient dans la poche en position refermée et peut se déplier dans le sens de la longueur pour atteindre le format d'un grand téléphone.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Le directeur général de Samsung Electronics, DJ Koh, avait expliqué lors du dernier CES de Las Vegas, que le format de son prochain smartphone pliable s'inspirerait des célèbres accessoires de maquillage Lancôme, afin de viser un public plus jeune et féminin.



Le Galaxy Z Flip devrait aussi être le premier téléphone à utiliser un écran Dynamic Amoled en verre pliable de 6,7 pouces, et non en plastique comme le Galaxy Fold. Cela lui permettrait d'être plus fin et moins sensible aux pliures et aux casses qui ont endommagé l'écran de son prédécesseur. Il prendrait en charge le HDR10+ et serait perforé pour accueillir la caméra avant. Il serait complété par un écran secondaire à l'avant, beaucoup plus accessoire, utilisé pour afficher l'heure, la date, le niveau de la batterie et un viseur d'appareil photo pour les selfies.



Contrairement au RAZR ressuscité récemment par Motorola sous la forme d'un smartphone pliable à clapet, le Galaxy Z Flip devrait bénéficier d'une configuration haut de gamme avec une double caméra à l'arrière avec capteur grand angle et ultra grand angle, caméra frontale à enregistrement 4K, processeur Snapdragon 855+ et une batterie de 3300 mAh avec charge sans-fil et charge inversée. Le téléphone devrait être livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un équipement plus léger que le Galaxy Fold qui devrait permettre à Samsung de le proposer à un prix plus attractif aux alentours de 1.400 dollars.