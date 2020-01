Galaxy S20, Galaxy Bloom : Samsung va faire le plein de nouveautés le 11 février

publié le 10/01/2020 à 20:30

La rentrée mobile de Samsung se précise. Chaque année, le constructeur coréen organise une conférence de presse début février pour présenter la dernière version de son smartphone haut de gamme Galaxy S. La marque a d'ores et déjà confirmé la tenue de l'événement à San Francisco mardi 11 février. Deux appareils devraient être dévoilés pour l'occasion, le successeur du Galaxy S10 et celui du Galaxy Fold, premier smartphone pliable lancé sur le marché l'an passé.

Selon la presse spécialisée, le numéro un mondial de la téléphonie aurait décidé de changer la nomenclature de ses séries. Le Galaxy S11 serait ainsi baptisé Galaxy S20 et le Galaxy Fold 2 s'appellerait quant à lui Galaxy Bloom. La société n'a pas donné plus d'explications sur cette stratégie mais il se murmurait au CES de Las Vegas que le choix du nom Bloom, qui signifie "floraison" en anglais, aurait été dicté par la volonté de Samsung de viser un public plus jeune et féminin, avec un smartphone pliable plus compact au format proche de celui des célèbres accessoires de maquillage Lancôme.

Un smartphone pliable à clapet plus compact

Un an après le Galaxy Fold, Samsung s'apprêterait en effet à lever le voile sur un deuxième smartphone pliable au format plus contenu qui se replierait sur lui-même à la verticale à la manière d'un téléphone à clapet et non à l'horizontale comme son prédécesseur. Le concept ressemble à celui de l'emblématique Razr Phone ressuscité récemment par Motorola sous la forme d'un smartphone pliable.

Visuel supposé du Galaxy Bloom publié sur Weibo Crédit : Weibo

Cette conception a l'avantage d'offrir un encombrement moindre en position repliée et de faire tenir le téléphone plus facilement dans une poche. Samsung souhaite que le Galaxy Bloom plaise à sa cible féminine et que son format lui soit familier. Le reste des spécifications du téléphone sont encore un mystère mais il devrait être proposé dans une version 5G et capable de filmer en 8K.

Le Galaxy Bloom bénéficierait également d'un écran en verre, et non en plastique comme le Galaxy Fold. Cela lui permettrait d'être plus fin et moins sensible aux marques de pliures. Un changement loin d'être anodin au regard du lancement chaotique du Galaxy Fold, qui avait été repoussé de plusieurs mois l'an passé car des journalistes américains avaient rencontré des problèmes avec son écran en plastique.

Un smartphone capable de filmer en 8K

Aux côtés du Galaxy Bloom, Samsung présentera le Galaxy S20, un smartphone plus conventionnel qui devrait miser sur la photo et la vidéo pour se distinguer de la concurrence. Le successeur du Galaxy S10 devrait profiter d'un nouveau capteur principal de 108 Mpx avec des fonctionnalités de pointe comme le zoom numérique 100x et l'enregistrement en 8K, une définition d'image quatre fois plus détaillée que la 4K, dont les avantages sont encore très accessoires en l'absence d'un écosystème développé.



Comme l'an passé, le Galaxy S20 sera décliné en trois tailles avec une version moins chère dotée d'un petit écran et une version plus perfectionnée. Les trois modèles disposeraient de la dernière génération de processeurs Qualcomm et Exynos, d'une plus grande capacité de batterie et d'un écran Oled avec un taux de rafraîchissement supérieur de 120 images par seconde. Une version 5G pourrait aussi être annoncée pour accompagner le déploiement du nouveau réseau sur les principaux marchés mobiles.