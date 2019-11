publié le 27/11/2019 à 06:30

A quoi ressemblera le Galaxy S11 ? A trois mois de sa présentation officielle, qui devrait avoir lieu fin février 2020 lors du Mobile World Congress de Barcelone, le prochain smartphone star de Samsung commence à livrer ses secrets. Le spécialiste des fuites de smartphones @OnLeaks a publié sur Twitter les premières images supposées du téléphone et la presse spécialisée bruisse de rumeurs concernant ses caractéristiques techniques.

Selon le site Sam Mobile, Samsung ne devrait pas déroger à la gamme actuelle et proposerait un casting toujours articulé autour de trois appareils aux fiches techniques très proches. On retrouverait logiquement un Galaxy S11e plus abordable et plus compact, un Galaxy S11 vitrine des dernières technologies mobiles de Samsung et un Galaxy S11+ plus grand et un peu plus premium.

Après un Galaxy S10 résolument conservateur, dont les principales innovations étaient le positionnement de la caméra frontale dans le coin supérieur droit de l’écran et l’intégration d’un capteur d’empreintes digitales à ultrason sous la dalle, le constructeur sud-coréen ne devrait pas faire la révolution sur le plan du design l’an prochain.

Les visuels mis en ligne par le compte Twitter OnLeaks montrent un smartphone qui s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur. On retrouve toujours un écran Amoled omniprésent, légèrement incurvé sur les bords mais tout de même un peu plus imposant que cette année avec 6,3 pouces de diagonale pour le Galaxy S11e (contre 5,8 pour le S10e), 6,4 pouces pour le S11 (contre 6,1 pouces) et entre 6,7 et 6,9 pouces pour le S11+ (contre 6,4 pouces). Autre différence, l’appareil photo en façade est désormais centré comme sur le dernier Galaxy Note 10.

Visuel supposé du Galaxy S11 Crédit : OnLeaks / Sam Mobile / 91 Mobiles

Mais c’est à l’arrière que le Galaxy S11 semble réserver le plus de nouveautés. L’appareil photo serait désormais centré et logé dans un module rectangulaire à la manière de l’iPhone 11. Comme le souligne le site 91 Mobiles, il serait surtout composé de pas moins de cinq capteurs différents, contre trois pour le Galaxy S10, avec un capteur principal de 108 Mpx (le même que celui intégré au Mi Note 10 de Xiaomi), un ultra grand angle, un téléobjectif pour les portraits et un zoom plus important pour peut-être rivaliser avec le Huawei P30 Pro, la référence en la matière. Le dernier capteur serait utilisé pour faciliter la mise au point.

2020 promet d'être une année charnière pour Samsung. Outre le renouvellement de son fleuron, le leader mondial de la téléphonie va devoir convaincre que les smartphones pliables constituent bien une technologie d'avenir pour le grand public alors que le Galaxy Fold, son premier modèle doté d'un écran de ce type, n'a pas rencontré le succès escompté.