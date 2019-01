Galaxy S10 : le futur smartphone de Samsung fuite sur Internet

publié le 21/01/2019 à 19:30

Un mois avant sa présentation officielle à New York le 20 février prochain, le Galaxy S10 n'a plus beaucoup de secrets. Les contours du prochain smartphone vedette de Samsung se révèlent au fil des rapports et des visuels publiés sur Internet par des journalistes spécialisés et des sources proches des chaînes de production du groupe coréen. Pas plus tard que ce week-end, le journaliste américain Evan Blass a diffusé une nouvelle image montrant à quoi pourraient ressembler le prochain produit vedette de Samsung.



Le cliché, vraisemblablement issu d'un rendu de presse, montre trois smartphones. Selon le journaliste de VentureBeat, spécialiste des fuites relatives aux appareils mobiles, il s'agit du Galaxy S10E, du Galaxy S10 et du Galaxy S10+. Ils sont tous recouverts par une coque de protection et leurs écrans son éteints.

Les trois modèles présentent de fortes similitudes. Ils sont tous équipés d'un écran dans lequel est découpé un trou de quelques millimètres dédié au capteur photo frontal. Celui du modèle le plus grand, le Galaxy S10+, est plus large, pour laisser passer un double objectif. Le Galaxy S10E, lui, ne dispose que d'un double capteur arrière, contre trois modules au S10 et au S10+. Le cliché confirme aussi l'absence de lecteur d'empreintes au dos. Ce dernier devrait être placé sous l'écran.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) January 19, 2019

Ce que l'on sait sur le Galaxy S10

Comme le suggère ce visuel, la gamme Galaxy devrait compter une nouvelle déclinaison cette année. Au Galaxy S10 et à la version S10+ s'ajouterait un Galaxy S10 Lite, ou S10 E selon Evan Blass, un modèle plus petit, moins innovant et moins cher. L'appareil serait seulement équipé d'un écran plat Oled de 5,8 pouces quand les deux autres profiteront d'un écran aux bords incurvés. Le Galaxy S10 serait proposé dans un format 6,1 pouces, contre 6,4 pouces pour le S10+.



Un quatrième appareil, baptisé Galaxy S10 Beyond X en interne, serait dans les tuyaux. Il pourrait être lancé plus tard avec un écran de 6,7 pouces, un modem 5G et pas moins de six caméras. Le Galaxy S10 et le S10+ inaugureront le nouveau format d'écran de Samsung Infinty O. À la place de l'encoche, la caméra sera logée dans un petit trou découpé dans un coin de l'écran pour agrandir la surface d'affichage utile de l'écran.



Le Galaxy S10 et le S10+ devrait embarquer un capteur photo supplémentaire au dos. Ce troisième module permettra aux utilisateurs de jongler entre une caméra standard, un téléobjectif pour le zoom et les portraits et un très grand angle pour les photos groupées. Le S10 Lite (ou S10E) se contentera d'un double objectif. Selon les dernières rumeurs, les prix pourraient se situer dans une fourchette oscillant entre 739 et 1.549 euros.