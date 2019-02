publié le 20/02/2019 à 16:22

C'est le grand soir pour Samsung. Le fabricant sud-coréen présente ce mercredi 20 février à San Francisco la dernière génération de son smartphone emblématique. La dixième, déjà, depuis le lancement en juin 2010 du Galaxy S, premier représentant d'une dynastie de smartphones qui se sont affirmés au fil des ans comme les rivaux les plus sérieux de l'iPhone, hissant Samsung au sommet de la téléphonie mondiale.



Après les ventes mitigées du Galaxy S9, ce modèle anniversaire aura la charge de relancer la bataille avec Apple, qui a lancé la deuxième gamme d'iPhone X cet automne, et de permettre au numéro un mondial du secteur de reprendre ses distances avec Huawei, qui n'en finit pas de grignoter des parts de marché.

Trois modèles sont pressentis pour l'occasion. Samsung devrait ajouter un petit nouveau aux versions classiques S10 et S10+, le S10e, un peu plus petit et plus abordable. Les prix pourraient débuter autour de 750 euros. Les modèles les plus chers devraient tutoyer de nouveaux sommets tarifaires.

Ces trois smartphones n'ont plus beaucoup de secrets. De nombreuses fuites ont confirmé la mise en place d'un nouveau format d'écran plus avantageux avec des bordures moins épaisses et la caméra à selfie logée dans une petite bulle, l'ajout d'un troisième capteur photo à l'arrière du S10 et du S10+, l'intégration de capteurs d'empreintes ultrasoniques, jusqu'à 1 To de stockage et une technologie de partage d'énergie.



La conférence sera aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur le Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung qui devrait se dévoiler dans une vidéo, et de découvrir les accessoires, une montre connectée et des écouteurs sans-fil, qui seront commercialisés avec le Galaxy S10. Rendez-vous à 20h (heure de Paris) pour suivre les annonces avec notre envoyé spécial sur place.

Suivez les annonces en direct

16h - Bienvenue dans ce live. Nous sommes actuellement à San Francisco où Samsung doit effectuer ses annonces à partir de 11h (heure locale). Il sera 20h à Paris.