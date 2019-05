publié le 16/02/2019 à 09:04

Samsung veut célébrer comme il se doit les dix ans de son smartphone vedette. Le fabricant sud-coréen organise une conférence Unpacked mercredi 20 février dans la salle principale du Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco. Sur les terres d'Apple, le premier vendeur mondial de smartphones aura à coeur de démontrer qu'il est toujours un leader d'innovation capable de repousser la concurrence de plus en plus féroce que lui livrent les chinois Huawei, Xiaomi et OnePlus.



L'événement, à suivre en direct à partir de 19h30 (heure de Paris) sur RTL Futur avec notre envoyé spécial sur place, fera la part belle au Galaxy S10. Samsung voit les choses en grand pour l'anniversaire de son smartphone haut de gamme. Trois déclinaisons devraient être dévoilées pour l'occasion avec d'importantes nouveautés à la clé.

Plusieurs accessoires pourraient aussi être de la partie. Une montre connectée et des écouteurs sans-fil sont fortement pressentis. La firme devrait également donner plus de détails sur son premier smartphone pliable, une technologie qui pose pour l'instant plus de questions qu'elle ne charrie de promesses.

Trois versions du Galaxy S10

La gamme Galaxy devrait compter une nouvelle déclinaison cette année. Au Galaxy S10 et à la version S10+ s'ajouterait un Galaxy S10 Lite ou S10 E, un modèle plus petit, moins bine équipé et moins cher. L'appareil serait seulement équipé d'un écran plat Amoled de 5,8 pouces quand les deux autres profiteront d'un grand écran Amoled aux bords incurvés. Le Galaxy S10 serait proposé dans un format 6,1 pouces, contre 6,4 pouces pour le S10+.



Un quatrième appareil, baptisé Galaxy S10 Beyond ou Galaxy S10 X en interne, serait dans les tuyaux. Il pourrait être lancé plus tard avec un écran de 6,7 pouces, un modem 5G et pas moins de six caméras.



Inchangé depuis trois ans, le design du Galaxy S10 devrait radicalement changer. Le Galaxy S10 et le S10+ inaugureront le nouveau format d'écran de Samsung Infinty O, avec des bordures encore plus fines que sur le Galaxy S9. À la place de l'encoche, la caméra sera logée dans un petit trou creusé dans un coin de l'écran afin d'agrandir la surface d'affichage utile de l'écran, comme le proposeront également bientôt le Galaxy A8s et le Honor View 20.

Jusqu'à cinq capteurs photo

Le Galaxy S10 et le S10+ devraient embarquer un capteur photo supplémentaire au dos. Ce troisième module ultra-large permettra aux utilisateurs de jongler entre une caméra standard 12 Mpx (f/1.5), un téléobjectif 12 Mpx (f/2.4) pour le zoom et les portraits et un très grand angle 16 Mpx (f/2,2) pour les photos groupées. En plus de ces trois caméras, le Galaxy S10+ aurait un double module 10 Mpx + 8 Mpx en façade pour ajouter un capteur grand angle pour les selfies. Le Galaxy S10 et le S10E se contenteraient d'un seul objectif à l'avant..

Concept de Galaxy S10 réalisé par " Science and Knowledge" Crédit : Capture YouTube "Science and Knowledge"

Samsung pourrait revoir le traitement logiciel appliqué aux images capturées par ses smartphones pour proposer un rendu plus naturel, plus proche de celui de l'iPhone. Un mode nuit améliorant la qualité des images capturées lorsque la luminosité fait défaut devrait faire son apparition, comme le propose déjà Google pour les Pixel 3.

Des smartphones ultra-puissants

Comme les futurs appareils de Samsung, les Galaxy S10 utiliseront la nouvelle interface One Ui, une version épurée du système d'exploitation qui fonctionne avec Android Pie. Cette nouvelle interface introduira des icônes plus arrondies et un mode sombre global pour économiser la batterie et reposer les yeux le soir. Elle devrait également intégrer un portefeuille dédié aux cryptomonnaies.



Sauf surprise, la nouvelle génération de Galaxy S10 sera propulsée par le processeur Exynos 9820 maison à 8 cœurs. Les trois modèles de la gamme seront des smartphones ultra-puissants. Samsung promet des performances améliorées de 15% à 20% et jusqu'à 40% d'économies d'énergie par rapport à la version précédente. La puce devrait être épaulée par 6 Go ou 8 Go de mémoire vive. Plusieurs options de stockage seront proposées, dont une version à 1 To du S10+, avec toujours la possibilité d'ajouter une carte microSD.



Le constructeur coréen devrait améliorer la charge rapide pour rivaliser avec les meilleurs acteurs du secteur et proposer une fonction de charge sans-fil inversée comme le dernier Huawei Mate 20 Pro. Le lecteur d'empreintes digitales devrait faire son retour sur la face avant, directement intégré sous l'écran. La prise Jack devrait toujours être au rendez-vous.



Les prix devraient tutoyer de nouveaux sommets. Selon Gizmodo, la fourchette se situera entre 739 euros pour l'entrée de gamme Galaxy S10 lite et 1.549 euros pour la version 1 To du Galaxy S10+.

Un aperçu du Galaxy F pliable

Samsung profitera de l'événement pour donner un premier aperçu de son futur smartphone pliable qui pourrait être nommé Galaxy F (pour fold) ou Galaxy Winner. Convaincu que les smartphones pliables seront le moteur d'une révolution des usages, le constructeur travaille depuis cinq ans sur le dossier afin de proposer une expérience utilisateur digne de ce nom.

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2019

Peu d'informations ont filtré sur les fonctionnalités de ce nouveau type de smartphone. En novembre, lors de sa conférence développeurs, la marque avait brièvement montré un concept d'écran de la taille d'une tablette (7,3 pouces) capable de tenir dans la poche une fois replié (4,5 pouces) et partagé quelques grandes lignes de son interface (jusqu'à trois applications simultanées, passage rapide du mode réduit au mode rapide pour les vidéos).

Samsung aurait publié par erreur le clip d'introduction de sa prochaine conférence Crédit : XDA Developers

Ce futur smartphone pliable devrait être proposé à un tarif très élevé, sans doute supérieur à 1.700 dollars.

Une montre connectée sportive

La conférence Unpacked mettra aussi l'accent sur les accessoires connectés. Samsung a d'ores et déjà confirmé, par le biais d'une mise à jour un peu hâtive de l'une de ses applications, qu'une nouvelle montre connectée va venir compléter la gamme Galaxy Watch.

New Samsung wearables. Samsung fucked up and uploaded the updated Galaxy Wearables APK. pic.twitter.com/RfUjRXk2Xu — SamCentral (@SamCentralTech) February 15, 2019

Baptisée Galaxy Watch Active, cette montre devrait bénéficier d'un design simplifié par rapport aux précédents modèles de la gamme généralement plus imposants. Elle arborerait une forme arrondie et abandonnerait la couronne rotative pour épurer la silhouette du cadran aux bordures affinées. La navigation serait basée sur l'écran tactile et deux boutons circulaires .



Sur le plan technique, elle devrait bénéficier de la plupart des caractéristiques de la Galaxy Watch lancée l'an dernier. On devrait ainsi retrouver un processeur Exynos 9110, 4 Go de mémoire vive, des compatibilités Wi-Fi, Bluetooth et NFC et tout un tas de capteurs pour suivre le sommeil, le sport ou la fréquence cardiaque.

Des écouteurs sans-fil

Les Galaxy S10 devraient être proposés avec une nouvelle paire d'écouteurs sans-fil, les Galaxy Buds, qui succéderaient aux Gear Icon X lancés l'an passé. La possibilité d'un lancement imminent a encore été renforcée par la publication sur le site WinFuture d'une image promotionnelle montrant une paire d'écouteurs Bluetooth posée sur le futur Galaxy S10.

Image promotionnelle supposée des futurs oreillettes sans-fil de Samsung Crédit : WinFuture

Ces écouteurs devraient avoir la capacité des oreillettes à se recharger sans-fil, par induction, en étant posés sur le dos du Galaxy S10. Plusieurs rapports ont fait état de l'intégration d'une technologie PowerShare de charge inversée utilisant la batterie du smartphone pour recharger d'autres appareils similaire à celle proposée par Huawei avec son smartphone Mate 20 Pro.



Peu d'informations ont filtré sur le reste des caractéristiques des Galaxy Buds. Selon le site SamMobile, ils devraient disposer d'une mémoire interne de 8 Go et d'une batterie plus puissante que les Gear IconX, qui disposaient d'une autonomie inférieure à 2 heures. Ils devraient logiquement être proposés avec un étui de recharge doté d'un port USB-C. Leur prix pourrait être légèrement revu à la baisse autour de 149 euros. Rendez-vous mercredi pour découvrir tous ces nouveaux produits.