publié le 29/01/2019 à 06:35

À trois semaines de sa présentation officielle à San Francisco, le 20 février prochain, le Galaxy S10 a déjà livré beaucoup de ses secrets. De nombreux rapports de journalistes spécialisés et tout autant de fuites d'informations émanant de sources proches des chaînes de production et de distribution ont révélé les principaux contours du smartphone le plus attendu de ce début d'année 2019.



Pour le dixième anniversaire de la gamme Galaxy, Samsung a vu les choses en grand avec au moins trois modèles (Galaxy S10, S10+ et S10 Lite ou Edge), un nouveau format d'écran, un triple module caméra et un capteur d'empreintes à ultrasons. Une quatrième version plus premium pourrait être lancée plus tard avec un écran de 6,7 pouces, un modem 5G et pas moins de six caméras.

Le site allemand AllAboutSamsung a publié ce week-end de nouveaux visuels de supposés prototypes de Galaxy S10 et S10+ confirmant le design "Infinity O" avec un capteur photo en façade incrusté dans le coin supérieur droit de l'écran. Les images corroborent aussi la présence d'un triple appareil à l'horizontale à l'arrière et suggèrent le maintien de la prise Jack au côté du port USB-C.

Leaked pics of the Samsung galaxy S10 ¿¿¿ #SamsungGalaxyS10 pic.twitter.com/kDmdPQZfof — Usman MB (@UMB_KD) January 24, 2019

Samsung entend aussi marquer les esprits avec des fonctionnalités logicielles avancées, comme la charge sans-fil inversée, qui permet au smartphone de recharger un autre smartphone ou une montre connectée par induction sur sa propre face arrière. Une photo des spécificités supposées du Galaxy S10 publiée par le site TechStatic a récemment corroboré l'intégration de cette technologie, déjà proposée par le Huawei Mate 20 Pro depuis plusieurs mois.

De 779 à 1.559 euros ?

Sur le plan tarifaire, Samsung devrait segmenter au maximum la nouvelle gamme. Selon le site italien Android Tutto, qui prétend connaître les prix des smartphones dans la botte (tous les ans très proches de ceux qui sont pratiqués dans l'Hexagone), le Galaxy S10 Lite sera proposé avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM pour 779 euros. Le Galaxy S10 oscillerait entre 929 euros et 1.117 euros selon les configurations (128 ou 512 Go de stockage et 6 ou 8 Go de RAM). Et le Galaxy S10+ serait proposé entre 1.049 et 1.599 euros avec 128 Go à 1 To de stockage et jusqu'à 12 Go de RAM.