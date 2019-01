publié le 01/01/2019 à 16:00

Plombé par les ventes décevantes du Galaxy S9 cette année, Samsung se sait très attendu avec le Galaxy S10. Dans un marché des smartphones saturé qui voit poindre sa prochaine révolution avec l'arrivée de la 5G, le fabricant sud-coréen n'a pas vraiment le droit à l'erreur avec la prochaine version de son smartphone vedette s'il ne veut pas voir s'effriter ses parts de marché face au succès insolent de Huawei, qui a ravi la deuxième place du secteur à Apple cet été, et devant l'appétit de challengers comme Xiaomi ou OnePlus.



Samsung n'a pas dit son dernier mot. Selon les différentes rumeurs, le constructeur voit même les choses en grand pour le Galaxy S10 dont le lancement coïncide avec le dixième anniversaire de la gamme Galaxy S, en attendant probablement celui de son premier smartphone à écran pliable.

Trois modèles devraient être lancés pour l'occasion. Et une quatrième version pourrait suivre plus tard dans l'année. L'annonce pourrait intervenir fin février, le 20 selon Gizmodo, à quelques jours de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone afin de ne pas être parasité par les autres annonces du salon. La commercialisation aurait lieu quelques semaines plus tard, début mars.



Trois voire quatre modèles

La gamme Galaxy devrait compter une nouvelle déclinaison cette année. Au Galaxy S10 et à la version S10+ s'ajouterait un Galaxy S10 Lite, un modèle plus petit, moins innovant et moins cher. L'appareil serait seulement équipé d'un écran plat Oled de 5,8 pouces quand les deux autres profiteront d'un écran aux bords incurvés.



Le Galaxy S10 serait proposé dans un format 6,1 pouces, contre 6,4 pouces pour le S10+. Un quatrième appareil, baptisé Galaxy S10 Beyond X en interne, serait dans les tuyaux, selon le Wall Street Journal. Il pourrait être lancé plus tard avec un écran de 6,7 pouces, un modem 5G et pas moins de six caméras.



Le Galaxy S10 et le S10+ inaugureront le nouveau format d'écran de Samsung Infinty O, avec des bordures encore plus fines que sur le Galaxy S9. À la place de l'encoche, la caméra sera logée dans un petit trou creusé dans un coin de l'écran pour agrandir la surface d'affichage utile de l'écran, comme le proposeront également bientôt le Galaxy A8s et le Honor View 20. Le S10+ aurait même droit à un double module en façade pour ajouter un capteur grand angle pour les selfies.

Un troisième capteur photo, charge ultra-rapide

Le Galaxy S10 et le S10+ devrait embarquer un capteur photo supplémentaire au dos. Ce troisième module permettra aux utilisateurs de jongler entre une caméra standard, un téléobjectif pour le zoom et les portraits et un très grand angle pour les photos groupées. Le Galaxy S10 Lite se contenterait de deux lentilles. Samsung devrait aussi proposer un mode nuit améliorant la qualité des images capturées lorsque la luminosité fait défaut, comme le propose déjà Google pour les Pixel 3.



Comme tous les futurs appareils de Samsung, les Galaxy S10 utiliseront la nouvelle interface One Ui, une version épurée du système d'exploitation qui fonctionne avec Android Pie. Le constructeur coréen devrait améliorer la charge rapide pour rivaliser avec les meilleurs acteurs du secteur et proposer une fonction de charge sans-fil inversée comme le dernier Huawei Mate 20 Pro. Le lecteur d'empreintes digitales devrait faire son retour sur la face avant, directement intégré sous l'écran. La prise Jack devrait toujours être au rendez-vous.





Pour le reste, les Galaxy S10 et S10+ seront propulsés en Europe par le processeur Exynos 9820 qui s'annonce comme l'un des plus performants du marché. Le Galaxy S10 Lite sera proposé avec 4 Go de mémoire vive, contre 6 Go pour le Galaxy S10 et 8 Go pour le S10 +. Ils devraient bénéficier de 128 Go à 1 To d'espace de stockage avec toujours la possibilité d'ajouter une carte microSD.



Enfin, les prix devraient tutoyer de nouveaux sommets. Selon Gizmodo, la fourchette se situera entre 739 euros pour l'entrée de gamme Galaxy S10 lite et 1.549 euros pour la version 1 To du Galaxy S10+.