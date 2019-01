publié le 11/01/2019 à 16:15

Une date officielle pour le Galaxy S 10 et peut-être un plus encore. Samsung a officialisé la tenue d'un événement Galaxy Unpacked à San Francisco le 20 février prochain. Le fabricant sud-coréen devrait y présenter une nouvelle version de son smartphone haut de gamme "Galaxy S" particulièrement attendue pour le dixième anniversaire de la marque.



La conférence aura lieu au Bil Graham Civic Auditorium, un théâtre d'un millier de places investi à plusieurs reprises par Apple par le passé pour la présentation de l'iPhone.

L'an dernier, Samsung avait profité du Mobile World Congress de Barcelone, qui se déroule tous les ans fin février, pour lever le voile sur le Galaxy S9. Cette fois, la marque avance son calendrier afin de ne pas prendre le risque que les annonces de Huawei et des autres constructeurs Android ne fassent de l'ombre à son dernier bijou.





Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2019

Trois modèles, un nouveau look

Samsung préparerait une mise à jour majeure de son smartphone vedette. Selon les dernières informations, trois modèles devraient être annoncés le 20 février. La gamme devrait s'articuler autour d'un Galaxy S10 Lite, d'un Galaxy S10, d'un Galaxy S10+. Et une quatrième version plus premium pourrait suivre plus tard dans l'année, le Galaxy S10 Beyond X.



Il est déjà établi que la gamme inaugurera un nouveau design avec un écran Infinity O aux bordures toujours plus affinées et dépourvu d'encoche offrant une plus grande surface d'affichage utile. À la place, la caméra sera logée dans un petit trou creusé dans un coin supérieur de l'écran à la manière d'un trou de poinçonneuse.



Le nouveau look de l'appareil a peut-être d'ores et déjà été dévoilé par erreur. Samsung a mis en ligne le 7 janvier un article relatif aux nouvelles fonctionnalités de l'interface Experience qui équipera ses prochains téléphones. Un internaute a remarqué le design particulier de l'appareil choisi pour illustrer la page, dont l'appareil photo frontal était logé dans un trou dans le coin supérieur droit de l'écran, comme l'annoncent les rumeurs.

l'image brièvement publiée sur le site de Samsung Crédit : SlashGear

Pour le reste, le Galaxy S10 et le S10+ devrait embarquer un troisième capteur photo au dos pour permettre aux utilisateurs de jongler entre une caméra standard, un téléobjectif pour le zoom et les portraits et un très grand angle pour les photos groupées.



Plus petit et plus abordable, le Galaxy S10 Lite se contenterait de deux lentilles. Les trois modèles bénéficieront du dernier processeur Exynos, d'un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran et d'une fonction de charge ultra-rapide.



Enfin, il est peu probable que Samsung profite de la conférence pour présenter également son smartphone à écran pliable, le Galaxy F, qui devrait être révélé quelques semaines plus tard.