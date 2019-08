publié le 06/08/2019 à 20:33

Comme chaque année, Samsung profite de l'été pour prendre un peu d'avance dans la bataille des smartphones les plus attendus de la rentrée. En attendant le Galaxy Fold pliable, dont le lancement a été reporté à septembre en raison de problèmes techniques, le géant sud-coréen de l'électronique présente mercredi 7 août à New York la dernière génération du Galaxy Note, son smartphone grand format équipé d'un stylet, qui constitue à ce jour la vitrine de son savoir-faire en matière de téléphonie mobile.

Le coup d'envoi de la conférence Galaxy Unpacked est fixé cette année à 22 heures (heure française). L'événement est diffusé en direct sur le site de Samsung. Il est d'ores et déjà délesté de certaines de ses annonces. La marque n'a pas attendu mercredi pour officialiser la Galaxy Tab S6, sa tablette haut de gamme pensée pour concurrencer l'iPad, et la montre connectée Galaxy Watch Active 2, dont le design et la navigation simplifiée doivent la poser en rivale de l'Apple Watch.

À quelques heures de son officialisation, le Galaxy Note 10 n'a plus beaucoup de secrets. Les nombreuses fuites émanant de sources fiables de l'industrie permettent de dresser un portrait-robot du prochain smartphone de Samsung.

Une version XXL en plus du successeur du Note 9

Pour la première fois dans l'histoire de la gamme, le Note 10 pourrait être décliné en deux versions. Le Galaxy Note 10 devrait être accompagné par un modèle très premium, doté d'un écran encore plus grand et de meilleurs composants.

Samsung devrait continuer de s'appuyer sur les points forts de la série et livrer des smartphones sans surprise équipés d'un écran Super AMOLED généreux, d'un processeur surpuissant, d'une batterie améliorée et de nombreuses fonctionnalités taillées pour la productivité.

Le mode DeX, qui permet de projeter le contenu du smartphone sur un écran d'ordinateur pour l'utiliser avec un clavier et une souris grâce à un câble USB et une sortie HDMI, devrait être amélioré, tout comme le stylet S Pen, qui pouvait déjà se muer en télécommande et déclencher des photos à distance avec le Galaxy Note 9.

Un triple module caméra attendu

Samsung devrait marcher dans les pas du dernier smartphone Mate 20 Pro de Huawei pour la partie photo et proposer un triple module caméra à l'arrière des nouveaux Note 10 avec un appareil photo classique, un téléobjectif dédié au portrait et au zoom et une ultra grand-angle pour capturer les paysages et les groupes. Une configuration qui rappelle aussi celle du Galaxy S10.



Le Galaxy Note 10 devrait être lancé dans le commerce deux semaines après la conférence, à la fin du mois d'août. Les dernières rumeurs évoquaient un prix en légère baisse. L'an passé, le Galaxy Note 9 avait été commercialisé à plus de 1.000 euros.