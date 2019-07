publié le 22/07/2019 à 19:03

En attendant le Galaxy Fold pliable, pour lequel aucune date de sortie n'a encore été annoncée depuis le report de son lancement au printemps, chez Samsung, la fin de l'été est traditionnellement marquée par l'arrivée de la dernière génération de la gamme Galaxy Note, le smartphone le plus haut de gamme du constructeur sud-coréen.

Le Galaxy Note 10 sera officiellement dévoilé le 7 août à New York à l'occasion de la conférence annuelle Galaxy Unpacked. L'événement sera à suivre en direct sur RTL Futur en fin de journée. Le téléphone sera ensuite proposé à l'achat à la fin du mois d'août, quelques semaines avant les nouveaux iPhone.

Comme le Galaxy S10, le Galaxy Note 10 pourrait être décliné dans plusieurs versions et accompagné d'une version très premium dotée d'un plus grand écran, d'une version 5G et d'une version plus abordable, sur le modèle du Galaxy S10e.

Samsung continuera de s'appuyer sur les points forts de la gamme : un écran très généreux, de la puissance à revendre et des fonctionnalités taillées pour la productivité comme le stylet S-Pen qui gagne des fonctionnalités et en intérêt au fil des ans et le mode Dex pour profiter d'une expérience PC.

Un écran géant et un triple capteur photo

Dans la lignée de ses prédécesseurs, le Galaxy Note 10 reprendra le format phablette caractéristique de la gamme. Il sera un smartphone imposant doté d'un écran Super Amoled important, on parle de 6,4 pouces, au design borderless. Comme les derniers smartphones de Samsung, il bénéficiera d'un écran poinçonné, avec le capteur à selfie intégré dans un petit trou situé dans la partie supérieure de l'écran. Selon un rendu presse publié par le blogueur Evan Blass, ce poinçon serait placé au centre et non à droite de la face avant.

Visuel du Galaxy Note 10 publié par Evan Blass Crédit : Evan Blass

La partie photo pourrait être composée d'un triple module à ouverture variable avec notamment un très grand-angle. Une configuration similaire à celle du Galaxy S10. Certaines images publiées dans la presse spécialisées font même état d'un quatrième capteur déporté, qui pourrait être utilisé pour mesurer la profondeur de champ. Le stylet S-Pen du Galaxy Note 9 pouvait se muer en télécommande et déclencher des selfies à distance. Il pourrait profiter cette année de sa propre caméra à zoom optique.

Toujours plus de puissance

La nouvelle gamme mettra cette année encore l'accent sur la puissance. Samsung devrait miser sur un processeur Snapdragon 855 ou Exynos 9820 suivant la région où l'appareil est commercialisé et proposer jusqu'à 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne.Toutes les versions seraient équipées d'un système de recharge rapide de 25W. La version la plus chère pourrait profiter d'un chargeur 45W en option. Les trois modèles pourraient abandonner la prise Jack et bénéficier d'un capteur d'empreintes digitales placé sous l'écran.



L'an dernier, le Galaxy Note 10 avait été commercialisé à plus de 1.000 euros. Son prix avait rapidement chuté au point d'être désormais proposé autour de 650 euros. Le ticket d'entrée du Galaxy Note 10 ne devrait pas diminuer significativement cette année.