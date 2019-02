Galaxy Fold : le smartphone pliable de Samsung devient réalité

publié le 20/02/2019 à 21:32

Le smartphone pliable de Samsung est désormais du domaine du réel. Véritable serpent de mer de l'industrie, le Galaxy Fold a eu les honneurs de l'ouverture de la conférence Unpacked organisée par Samsung à San Francisco ce 20 février. Quelques minutes avant de lancer la dixième génération de la gamme Galaxy, le premier vendeur mondial de smartphones a pris date pour l'avenir en dévoilant les principales caractéristiques de son smartphone pliable dont on ne connaissait jusqu'ici qu'un simple prototype. Cette annonce devrait donner un coup d'accélérateur à la démocratisation de cette technologie qui promet d'insuffler un vent de fraîcheur dans la téléphonie.



Disponible le 26 avril à partir de 1.980 dollars, le Galaxy Fold a la particularité de pouvoir passer d'un affichage de 4,6 pouces comparable à celui proposé par un petit smartphone à une grande diagonale de 7,3 pouces digne d'une tablette. Cette innovation est rendue possible par l'arrivée à maturité des écrans flexibles et la conception d'un système de charnière liant les deux écrans. Selon la marque, l'appareil peut être plié et déplié à plusieurs milliers de reprise sans montrer de signes de faiblesse.



Cette flexibilité permet au smartphone de jongler entre deux tailles d'écran selon les usages. Samsung a mis l'accent sur les possibilités offertes par le Galaxy Fold qui redéfinit notamment la notion de multitâche. Le constructeur a fait la démonstration de pas moins de trois applications fonctionnant en même temps sur un même écran. Il sera par exemple possible de visionner une vidéo sur YouTube tout en conversant sur WhatsApp et en effectuant des recherches sur Google.

Le smartphone pliable Galaxy Fold sera disponible le 26 avril au prix de 1989 $. Il se compose d'un écran 4,6 pouces qui peut de déplier pour afficher une diagonale de 7,3 pouces sur laquelle pourront tourner 3 applis en même temps #Unpacked2019 https://t.co/7BUUFhiM3w pic.twitter.com/o3YgT3ynIe — RTL Futur (@rtl_futur) February 20, 2019

Samsung travaille avec les développeurs pour adapter les applications à ce nouveau format hybride à mi-chemin entre un petit smartphone et une tablette. La marque a fait la démonstration d'une utilisation de l'application Google Maps qui peut débuter sur le petit écran pour afficher le plan complet sur le smartphone déplié.

Le Galaxy Fold comptera pas moins de six caméras, trois à l'arrière, une au milieu et deux en façade, afin de pouvoir réaliser des photos réussies dans toutes les situations, "une pour chaque angle", promet le constructeur. Il est doté de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go d'espace de stockage dans sa configuration basique. Il sera possible de monter jusqu'à 1 To.



Il embarque deux batteries d'une capacité totale de 4.380 mAh pour pouvoir supporter ces usages plus énergivores. Il sera proposé en version 4G et 5G dans quatre coloris à compter du 26 avril pour un prix très élevé qui devrait avoisiner les 2.000 dollars dans l'Hexagone.