publié le 05/09/2019 à 22:03

Mieux vaut tard que jamais. Initialement annoncée le 3 mai, la date de sortie du premier smartphone pliable de Samsung est enfin connue. Mis entre parenthèses après la découverte d'un défaut dans la conception de son écran, le Galaxy Fold sera en vente ce vendredi 6 septembre en Corée du Sud. Pour ce qui est de la France, il devrait être disponible à partir du 18 septembre.

Malgré ces 4 mois de retard, l'entreprise sud-coréenne sera la première à sortir un smartphone équipé d'une telle technologie. Elle prend alors une longueur d'avance sur son principale concurrent en terme de téléphone pliable qu'est Huawei et son Mate X.



Ces smartphones nouvelles générations vont offrir de nouvelles expériences inédites dans le monde du digital, en améliorant le confort de visionnage, l’immersion ou en permettant d'utiliser plusieurs applications à la fois. Mais bien évidemment, ce confort a un prix, et pas des moindres puisqu'il sera vendu en France pour 2.020 euros dans les boutiques partenaires.

> Le Galaxy Fold pliable de Samsung est-il le smartphone du futur ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 19/04/2019

Le Galaxy Fold sera un téléphone "capsule" : il sera vendu en édition limitée dans une poignée de pays. Outre la France et la Corée du Sud, il sera proposé aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et à Singapour. Le smartphone débarque dans une version améliorée de celui qui devait arriver au mois de mai. La charnière reliant les deux parties de l'écran a été renforcée afin que l'ouverture du téléphone ne laisse plus de trace blanche sur l'écran. Il sera suivi par un nouveau modèle pliable en 2020, dont le design devrait s'inspirer de celui des anciens téléphones à clapet.

Signe de l'importance du lancement, Samsung a exhibé le téléphone à l'issue de sa conférence au salon IFA de Berlin, où la marque dédie plutôt ses annonces à l'électroménager d'ordinaire. Trois ans après l'humiliant rappel mondial du Galaxy Note 7 en raison d'un problème de batteries prenant feu, Samsung compte sur le Galaxy Fold et son tout nouveau réseau 5G pour redorer son blason.