Galaxy A50, Sony Xperia 10... 4 smartphones en vogue à prix raisonnable

Tout va très vite dans la téléphonie. Alors que le réseau 5G s'apprête à devenir une réalité sur les marchés les plus avancés et que les premiers smartphones à écran pliables doivent être commercialisés d'ici la fin de l'année, l'écart entre les smartphones stars et le reste du marché se resserre.



Au fil des mois, les technologies de pointe proposées par les smartphones les plus chers du secteur gagnent peu à peu dans des modèles plus accessibles. La marque Honor s'est ainsi faite une spécialité de populariser les fonctionnalités des smartphones phares de sa maison-mère Huawei sur des modèles plus accessibles après quelques mois seulement. Si bien qu'il n'est plus nécessaire de dépenser 500 euros pour profiter des dernières tendances de l'industrie.

Si certaines qualités comme l'étanchéité, les capteurs photo les plus évolués, la reconnaissance faciale en 3D ou la charge sans-fil restent l'apanage des modèles les plus chers, de plus en plus de téléphones vendus autour de 300 euros proposent désormais des finitions soignées, un triple capteur photo au dos, un écran au ratio 19:9 et une batterie importante.

1 - Xperia 10 (à partir de 349 euros)

Le Xperia 10 est vendu 349 euros par Sony Crédit : RTL

Le petit frère du Xperia 1 propose une expérience taillée pour les amoureux du cinéma à moindres frais. Pour 349 euros, le Xperia 10 offre un écran de 6,5 pouces au ratio cinémascope 21:9 très confortable pour visionner des films qui peut aussi être utilisé pour afficher deux applications côte à côte de manière intuitive. Cela permet par exemple de regarder un film tout en écrivant des messages.



Sony ne néglige pas les autres fonctions du téléphone qui propose un appareil photo à double objectif 13+5 Mpx avec effet bokeh et stabilisation optique capable de filmer en 4K. Pour le reste, le Xperia 10 embarque un processeur Snapdragon 630 milieu de gamme et une batterie honnête de 2.870 mAh.

2 - Galaxy A50 (à partir de 349 euros)

Le Galaxy A50 Crédit : Samsung

Ce milieu de gamme annoncé par Samsung fin février propose un grand écran de 6,4 pouces de technologie Super Amoled Full HD+ avec une encoche en forme de goutte d'eau relativement discrète et d'excellentes finitions pour 350 euros. Il intègre aussi quelques fonctionnalités haut de gamme comme un lecteur d'empreintes digitales optique sous l'écran, un triple appareil photo à l'arrière avec capteur standard 25 Mpx, capteur de profondeur 5 Mpx et ultra grand-angle de 8 Mpx et une grande batterie de 4.000 mAh. Pour le reste, on retrouve un processeur Exynos 9610 associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage.

3 - Wiko View 3 Pro (à partir de 249,90 euros)

Wiko View 3 Pro Crédit : RTL Futur

Le fer de lance de la nouvelle gamme de smartphones du fabricant marseillais passé sous pavillon chinois a plusieurs atouts à faire valoir. Il profite d'un design élégant avec un boîtier en verre avec un dégradé de couleurs sur la tranche, d'un grand écran Full HD+ de 6,3 pouces avec une encoche en forme de goutte d'eau pour un affichage qui occupe 90% de la façade et de plusieurs technologies empruntées aux modèles plus onéreux.



Le Wiko View 3 Pro propose ainsi un système de reconnaissance faciale assuré par une caméra avant de 16 Mpx et un triple module photo au dos composé d'un capteur standard 12 mpx, d'un très grand angle de 120 degrés et d'un capteur de profondeur 5 Mpx. La puissance est délivrée par un processeur Mediatek milieu de gamme associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage. Une batterie de 4.00 mAh promet deux jours d'autonomie et une charge rapide de 50% en cinquante minutes.

4 - Redmi Note 7 (à partir de 200 euros)

La gamme Redmi de Xiaomi devient une marque indépendante Crédit : Remdi

La principale particularité de ce smartphone au prix raisonnable est qu'il embarque un capteur photo de 48 Mpx au sein de son double module caméra. Une offre rare dans cette gamme de prix où les marques proposent d'habitude une double optique avec un capteur standard 12 Mpx et un second capteur plus modeste dédié à la profondeur de champ. Conçu par Samsung, ce capteur 48 Mpx promet d'améliorer la qualité des images en fusionnant quatre pixels en un pour capturer plus de lumière, notamment dans des conditions difficiles.



Pour le reste, le Redmi Note 7 est un grand smartphone doté d'un écran LCD à la résolution Full HD+ de 6,3 pouces aux bordures ténues. Il est propulsé par un processeur milieu de gamme Snapdragon 660, épaulé par 3 à 4 Go de mémoire vive et 32 à 64 Go d'espace de stockage, et alimenté par une batterie de 4.000 mAh compatible avec la charge rapide.

Mais aussi le Huawei Mate 20, Pocophone F1...

Moins récents mais tout aussi performants, le Huawei Mate 20, le Pocophone F1 ou le Honor 8X figurent toujours parmi les meilleurs compromis du marché. Retrouvez plus de détails sur leurs caractéristiques dans l'article que nous avions consacré à leur sujet.