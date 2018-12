publié le 04/12/2018 à 11:31

Huit ans après la Freebox Révolution, Free met enfin à jour son boîtier Internet. Après plusieurs reports au cours des derniers mois, l'opérateur de Xavier Niel a finalement présenté ce mardi 4 décembre la Freebox Delta depuis le siège d'Iliad à Paris, la maison-mère de Free. Baptisée Delta en raison de son design triangulaire dessiné par le designer anglais Jasper Morrison, elle signe une vraie montée en gamme sur le plan des technologies et des contenus.



La Freebox Delta intègre une enceinte Devialet afin de délivrer un son spatialisé donnant l'impression du 5.1 du home cinéma. Elle donne accès à des centaines de films et séries en partenariat avec Canal+ et Netflix. L'abonnement au service de streaming est intégré dans celui de Free. Elle diffuse des contenus 4K HDR

La nouvelle Freebox prend aussi le train en marche de l'Internet des objets en offrant la possibilité de contrôler les appareils connectés domestiques à la voix et à distance. Sur le plan du réseau, la fibre optique va passer à 10 Gbit/s pour les 10 millions de foyers concernés. La box promet un WiFi ultra-rapide et propose un serveur avec un téraoctet de stockage (extensible jusqu'à 20 téraoctets).

Une version One à 29,99 euros par mois

La Freebox Delta est disponible dès aujourd'hui contre un abonnement de 49,99 euros par mois pour le serveur et la location du boîtier Devialet à 10 euros mensuels. Free offre la possibilité de devenir propriétaire du boîtier pour 10 euros par mois pendant deux ans et offre les frais de migration pour ses abonnés "les plus fidèles".



Free propose aussi une version Freebox One intégrant le player et le serveur dans un seul boîtier. La petite soeur de la Delta donne accès à la nouvelle interface TV, la nouvelle application Freebox, les flux à 15 mégabits, la 4K HDR et un abonnement Netflix au prix de 29,99 euros par mois pendant un an, puis 39,99 euros. Cette offre est réservée aux 100.000 premiers abonnés.