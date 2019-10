publié le 02/10/2019 à 17:55

La vérité sur ses liens avec l'armée et le financement de son Flyboard Air révolutionnaire, sa méthode de pilotage, mais aussi ce jour où il a failli perdre deux doigts : Franky Zapata n'a éludé aucun sujet, mercredi 2 octobre, dans l'émission La Curiosité est un vilain défaut sur RTL.

"J'ai eu tout le bout des doigts qui a été poncé jusqu'à l'os, raconte le Marseillais de 41 ans. C'était avec un des premiers prototypes qu'on avait fait, avec des moteurs électriques. Il s'était envolé tout seul. Il y avait quand même 50 kg de batteries lithium à l'intérieur. C'est une petite bombe, et comme il y avait mon fils dans le bureau à côté, il fallait bien que quelqu'un la rattrape, explique le pilote français. Elle était en train de voler dans l'atelier, elle tapait dans tous les côtés. Je l'ai attrapé avec un balai et quand j'ai voulu la plaquer par terre pour arracher les fils, ma main est passée dans les turbines électriques."

"Ça a repoussé doucement, rassure l'ancien champion de jet-ski (....) Vu que je ne fume pas et que je fais beaucoup de sport, il y a une meilleure circulation du sang et la peau peut revenir (...) En un mois et demi-deux mois, c'est revenu". Aujourd'hui, "ils sont un peu coupés en biais" la "sensibilité n'est pas bien revenue au milieu et il "manque un petit centimètre. Mais ça ne m'empêche pas de travailler".