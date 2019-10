publié le 02/10/2019 à 16:14

Il a fait sensation lors du dernier défilé du 14 juillet à Paris et a réussi une traversée historique de la Manche sur son Flyboard Air. Franky Zapata, 41 ans, était l'invité de La Curiosité est un vilain défaut sur RTL, mercredi 2 octobre. Sans langue de bois, le pilote français a tenu à rétablir la vérité sur ses liens avec l'armée française. A-t-elle financé son appareil révolutionnaire ?

"Alors là, je pense que je vais beaucoup vous décevoir et décevoir beaucoup de médias qui ont raconté beaucoup de choses (...) Il y a du vrai, il y a du faux (...) En réalité, le Flyboard a été à 100% financé par ma société. On a eu zéro subvention, ni de l'armée, ni de qui que ce soit. C'est la vente des Flyboards à eau qui a financé ça, c'est mon argent personnel".

"Après, l'armée a commencé à s'y intéresser dans le sens le plus large du terme. C'est à dire à ce qu'était la machine, qui est derrière, comment ça marche, développe l'ancien champion de jet-ski. Les premiers à avoir été intéressés et à avoir poussé un petit peu plus, c'était l'armée américaine. On a fait des essais avec eux. Et récemment, il y a un peu moins d'un an, on a décroché une subvention pour développer des turbo-réacteurs. C'est en rapport et en même temps ça n'a rien à voir avec le développement du Flyboard Air".

"Cette subvention, on en est au tout début, détaille le natif de Marseille, on a encaissé entre 20 et 30% de la somme. Donc, en aucun cas le Flyboard Air a été financé par l'armée. Maintenant, on est contents d'avoir cette subvention, ça nous permet d'avancer".