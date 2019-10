publié le 02/10/2019 à 16:49

Dans les airs, il a des allures de super-héros. Comment Franky Zapata arrive-t-il à piloter son engin révolutionnaire, véritable star du dernier défilé du 14 juillet à Paris ? L'inventeur du Flyboard Air était l'invité de La Curiosité est un vilain défaut sur RTL, mercredi 2 octobre.

"C'est assez complexe à expliquer, lance le Marseillais. Intuitivement c'est assez simple, mais c'est comme si je vous demandais comment vous marchez. En réalité, si vous analysez la marche, vous déplacez votre centre de gravité. En fait, la marche c'est une déstabilisation (...) Comme votre corps tombe vers l'avant vous mettez les pieds devant plus ou moins l'un derrière l'autre. Quand je vole c'est pareil".

Franky Zapata poursuit : "Je déstabilise mon centre de gravité au début, quand il n'y a pas de vitesse. La machine et moi on tombe et au moment je ne veux plus que ça se renverse vers l'avant je ramène mon corps vers l'arrière et je conserve la position. Là, je commence à me déplacer, à accélérer très vite. Et puis au bout d'un moment je rentre en contact avec l'air, qui devient de plus en plus dur. Il y a alors un autre phénomène : le centre des forces aérodynamiques. Du coup, je bouge mon corps et les réacteurs par rapport à la résistance de l'air sur mon corps".