publié le 05/08/2019 à 09:51

Dix jours après sa première tentative, Franky Zapata est devenu le premier homme à traverser la Manche sur son Flyboard, la machine volante qu'il a inventé. "C'est mon rêve de gosse, et le rêve de gosse de beaucoup de monde. (...) J'ai cette chance de continuer à rêver", réagit le Marseillais de 40 ans sur RTL.

"Ça a tellement été difficile, il y a tellement eu de rebondissements, que pour moi personnellement c'était vraiment un des plus gros défis de ma vie", explique-t-il. Pendant la traversée, on pense "à pas grand chose, à part maintenir la vitesse, regarder le chrono et les kilomètres qui défilaient, suivre l'hélicoptère à chaque fois que j'essayais de penser à autre chose", raconte Franky Zapata, qui était "immédiatement déstabilisé" à chaque fois qu'il voulait apprécier le paysage.

"J'ai une confiance aveugle en la machine (...) donc je me sentais pas vraiment en danger", indique-t-il, "mais il y a toujours le risque humain donc j'ai pas le droit, moi, de faire une erreur". Le prochain défi de Franky Zapata : "sortir une voiture volante dans très peu de temps".