publié le 04/08/2019 à 09:50

Il n'a jamais aussi bien porté son surnom. "L'homme volant", Franky Zapata, a réussi dimanche l'exploit de traverser la Manche debout sur son Flyboard. Le vol a duré une vingtaine de minutes, avec une courte halte à mi-chemin sur un bateau pour ravitailler sa machine volante en kérosène. Le Marseillais de 40 ans s'est élancé vers 8h15 de la plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais, sous les yeux de plusieurs centaines de curieux, dix jours après son échec.

"Les 5-6 derniers kilomètres, j'ai pris un plaisir de fou" raconte Franky Zapata. Il a tenu à remercier son épouse, son équipe et ses amis. "J'avais peur d'atterrir mais je savais que, quoi qu'il en soit, ils ne me laisseraient pas tomber dans l'eau". Une fois la pression retombée, l'inventeur s'est confié sur sa "fatigue" et son "besoin de vacances", avant de fondre en larmes quand son jeune fils lui a dit au téléphone : "Tu es le meilleur, papa !".

Malgré la fatigue, le champion du monde de jet-ski a déjà d'autres défis aussi fous en tête : terminer sa "voiture volante" mais aussi être "le premier à surfer la poudreuse dans les nuages", en volant donc beaucoup plus haut. Franky Zapata regagnera la France en fin de matinée, où il doit tenir une conférence de presse vers 15h.