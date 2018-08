publié le 11/08/2018 à 19:04

Rendre la tâche des ouvriers plus facile, et réduire les accidents du travail. C'est pour atteindre ce double objectif que le constructeur automobile Ford équipe ses ouvriers d'exosquelettes pour les assister dans leurs tâches en usine.



Certains ouvriers lèvent leurs bras 4.600 fois par jour, jusqu'à un million de fois par ans, parfois pour porter des objets lourds. Des mouvements répétitifs et fatigants, qui entraînent une hausse du risque de blessure.

L'exosquelette, conçu par la société californienne Ekso Bionics, doit aider les ouvriers dans leurs mouvements, en supportant une partie du poids et de l'effort à la place de leur corps. L'EksoVest, qui fonctionne avec un système de ressorts, peut être ajustée en fonction de la corpulence de celui qui la porte.

Deux usines américaines de Ford ont testé le dispositif avant qu'il ne soit étendu à une quinzaine d'usines, a annoncé le constructeur automobile mercredi 8 août. En 10 ans, l'entreprise affirme avoir réduit de 75% le nombre d'accidents du travail sur ses sites de production, grâce à de nombreux investissements de ce genre.