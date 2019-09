Foodles, la start-up qui révolutionne la restauration d'entreprises

publié le 08/09/2019 à 08:30

Foodles est installée à Clichy, juste à côté de Paris et propose des repas préparés par des traiteurs dans des entreprises où il n'y a pas de cantine ni de restaurant.

L'entreprise intéressée passe un contrat avec la start-up - ça revient au minimum à 3000 euros par mois pour environ 50 repas par jour avec entrée plat dessert - et tous les jours la start-up approvisionne les frigos connectés de l'établissement.

Ce sont de grands réfrigérateurs équipés de ce qu'on appelle la technologie RFID (une technologie sans fil) et à l'intérieur, on y met les plats équipés eux aussi d'une puce RFID. Le salarié badge sur la porte du réfrigérateur, qui s'ouvre, il choisit son repas et grâce à ce système de puce, on sait immédiatement ce qu'il a choisi et la somme est débitée directement sur son compte. Ensuite, si besoin, il réchauffe son plat au micro-ondes. Le repas lui revient à 5 ou 6 euros.

Les plats proposés par Foodles Crédit : Foodles

Il existe une deuxième possibilité qui consiste à passer commande le matin, directement via une interface sur le réfrigérateur, d'un plat du jour qui sera livré en midi et midi et demi.

Les recettes sont élaborées par une équipe de 3 personnes au sein de la start-up et cuisinées par des traiteurs. La livraison est assurée par Foodles qui gère l'approvisionnement des réfrigérateurs. Les plats ne peuvent pas y rester plus de 3 jours. Chaque semaine il y au choix 5 entrées, 5 plats et 5 desserts. Par exemple, vous pouv6ez trouver de la salade de saumon mariné, du poulet teriyaki ou du curry d'aubergine.

Aujourd'hui Foodles travaille avec une cinquantaine d'entreprises uniquement en Ile de France. Elle compte bien s'installer dans deux grandes villes françaises l'année prochaine et peut-être aussi à l'étranger.

L'idée de Foodles est venue à un des créateurs après une mauvaise expérience pendant ses études d'ingénieur. Il s'est retrouvé en stage en pleine zone industrielle, sans restauration dans l'entreprise et il en a eu très vite marre du chinois du coin et des sandwiches !