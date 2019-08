Feux de forêt en Sibérie : Trump propose son aide à Poutine

publié le 01/08/2019 à 21:55

La Russie est toujours ravagée par de gigantesques incendies : 3,2 millions d'hectares de forêts ont été détruits en Sibérie, soit l'équivalent d'un pays comme la Belgique. Vladimir Poutine, à qui des ONG de l'environnement reprochent une réaction tardive, a envoyé l'armée en renfort.

Le président russe s'est vu proposer de l'aide par son homologue américain, a affirmé le Kremlin dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Les deux dirigeants se sont entretenus au téléphone mercredi soir "à l'initiative américaine", selon le communiqué.

Pour sa part, Vladimir Poutine "a exprimé sa gratitude sincère pour cette attitude attentionnée et cette proposition d'aide et de soutien", assure le Kremlin. Le président russe "a répondu que la partie russe allait profiter de cette proposition si nécessaire", ajoute le texte.

Une initiative du président américain qui prouve, selon Poutine, que "les deux pays réussiront à rétablir entièrement les relations" qui traversent actuellement la pire crise depuis la fin de la Guerre froide. Les deux dirigeants "se sont mis d'accord pour poursuivre les contacts au téléphone et lors de rencontres en personne", souligne le Kremlin.

Une situation environnementale délicate

Et cette année, l'ampleur des feux de forêts a atteint un niveau exceptionnel et fait craindre un impact environnemental à long terme, y compris sur la fonte des glaces de l'Arctique. Une pétition lancée par Greenpeace sur internet, et qui a déjà récolté près de 900.000 signatures, a forcé Vladimir Poutine à réagir et à déployer l'armée sur place.

Et il y a bien urgence : à cause des émanations de dioxyde de carbone, les habitants de certaines communes commencent à suffoquer et à fuir, tout comme les ours, contraints d'abandonner leur espace naturel.