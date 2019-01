Faut-il se laisser tenter par les Sleepbuds, les écouteurs de Bose pour mieux dormir ?

publié le 23/10/2018 à 08:22

Des écouteurs à 269 euros pièce qui ne diffusent pas de musique. À première vue, l'intérêt des SleepBuds de Bose semble quelque peu limité. Commercialisés en France depuis le mois de septembre, ces intra-auriculaires miniatures et sans-fil ne sont pas des écouteurs comme les autres. Ils sont des facilitateurs de sommeil et sont exclusivement tournés vers cette tâche.



N'espérez pas écouter l'album posthume de Johnny avec eux. Ils ne peuvent pas streamer de musique. L'utilisateur ne peut écouter que les dix pistes de sons relaxants pré-installées dans l'application. Si Bose avait laissé la possibilité de diffuser de la musique, le produit serait plus gros et ne pourrait plus s'atteler à son objectif initial.

Ces écouteurs particuliers sont là pour vous aider à tomber dans les bras de Morphée. Leur miniaturisation est poussée à l'extrême : 1x1 cm pour 1,4 grammes chacun, presque quatre fois moins que les AirPods d'Apple. Discrets et confortables, ils se logent facilement dans le creux de l'oreille. Ils ne gênent pas durant le sommeil, même sur le côté. Livrés avec une dizaine d'embouts en silicone pour s'adapter à tous les lobes, ils se font parfaitement oublier tout en tenant solidement dans l'oreille.

Seulement 10 ambiances proposées

Les Sleepbuds ont été conçus pour isoler leur propriétaire des sons extérieurs grâce à une technologie de réduction des bruits passifs. Une fois collés aux tympans, ils filtrent le chahut du voisinage, le ramdam de la circulation, le grondement métallique du frigo ou les ronflements du conjoint et plongent l'utilisateur dans une sorte de cocon. Mais ne comptez sur les Sleepbuds pour occulter le vacarme d'une fête technoïdée au troisième étage ou le détecteur de fumée du voisin du dessous.

Seulement dix sons d'ambiance sont proposés sur l'application dédiée Crédit : Bose

Une fois reconnus par le smartphone et connectés à l'application en Bluetooth low energy, les écouteurs diffusent des ambiances zen. Un bruit de fond auquel on ne pense pas au moment de s'assoupir. On peut ainsi s'endormir avec le roulement des vagues, le feulement du vent, le crépitement d'un feu de camp, une mélodie qui ne dépareillerait pas dans un cours de yoga ou, plus étonnamment, avec le bourdonnement d'une cabine d'avion en vol.



Dix pistes sont proposées par défaut dans l'application. C'est relativement peu pour un produit de ce prix. Il n'est pas possible d'en ajouter soi-même ni d'en télécharger sur une quelconque bibliothèque. Bose n'en propose pas d'autres pour l'instant. Mais la marque nous assure qu'une dizaine de nouvelles ambiances seront proposées dans les prochaines semaines.

Un réveil qui ne gêne pas votre conjoint

Les Sleepbuds ont l'avantage de ne pas gêner l'entourage. Le volume est suffisamment faible pour que l'utilisateur soit le seul à profiter des ambiances apaisantes. Le volume diminue au fil de la nuit pour ne pas perturber le sommeil profond. Il est possible de programmer l'application pour choisir la durée de diffusion des bruitages et de définir un réveil pour que l'alarme sonne directement dans les oreillettes sans réveiller la personne qui dort à côté.



Leur autonomie leur permet de tenir jusqu'à seize heures sans interruption, soit environ deux nuits. Il faut ensuite les recharger durant trois heures heures en les rangeant dans leur étui magnétique qui doit avoir lui-même été rechargé au préalable en USB classique. Rien de compliqué, mais pour les plus technophiles, cela fait tout de même un appareil de plus à brancher à la multiprise de la table de chevet avec le smartphone, la tablette, l'ordinateur portable ou la montre connectée.

Pour qui ?

Les Sleepbuds ne sont pas un dispositif médical. Bose n'a pas de données cliniques à mettre en avant pour justifier leur achat. Leur efficacité dépend des profils. Si vous vivez en centre-ville et que vous cherchez une solution sophistiquées de réduction de bruit ambiant ou que vous ne supportez pas les bouchons d'oreille en cire, ils seront vos alliés.



Si vous cherchez à vous isoler dans le silence complet en avion ou en train, des produits à réduction de bruit active feront davantage l'affaire. Mais ils sont beaucoup moins confortables la tête calée sur l'oreiller. Le plus simple est certainement de les essayer. Bose rembourse les clients non satisfaits sous trente jours.