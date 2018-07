publié le 30/03/2018 à 19:05

Aucune raison de s'inquiéter. La Chine assure que la chute de la station spatiale Tiangong-1 ("Palais céleste") sur la Terre sera "splendide" et promet un spectacle digne d'une pluie de météorites. Mis en orbite en 2011, ce laboratoire expérimental de 8,5 tonnes et de 10,4 mètres de long a abrité deux missions habitées jusqu'en 2013. Il est hors de contrôle depuis un accident technique survenu en 2016. En orbite dans l'espace, l'appareil redescend sur Terre, inéluctablement, à toute vitesse. En une semaine, la station est passée de 270 à 200 kilomètres d'altitude. Mais sa trajectoire n'est plus du tout maîtrisée.



Tiangong-1 est suivi de près par les agences spatiales. Tous les observatoires sont en état d'alerte. Les premières images capturées par le radar allemand TIRA de l'Institut Fraunhoher FHR cette semaine montraient que l'appareil, composé d'un gros cylindre, de deux ailes et de panneaux solaires, était encore intact.

> Radarfilm von Tiangong-1 gemessen am 27.3.2018

La chute attendue ce week-end

Selon les dernières prévisions de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de la Nasa, la chute devrait intervenir entre le 31 mars, dans l'après-midi, et le 1er avril, en début de journée. Mais il n'est pas possible d'établir une prévision plus précise pour l'instant. "Dix jours avant, vous pouvez l'estimer à plus ou moins un jour. Un jour, c’est quatorze orbites. Dix jours avant, vous n’avez donc pas la moindre idée d’où ça peut retomber. La veille de la rentrée, vous avez une précision de l’ordre de 2 heures. 2 heures, c’est 60.000 km", expliquait il y a quelques jours Christophe Bonnal, expert des débris spatiaux au Cnes.

Peu de chance qu'elle tombe sur une zone habitée

Impossible d'établir avec précision où va retomber la station. La seule certitude est que la chute aura lieu dans une vaste bande comprise entre les latitudes 42,8° Nord et 42,8° Sud. Cette zone comprend l'Afrique, la Chine, l'Amérique du Sud, une partie des États-Unis et le sud de l'Europe. La Corse et Perpignan sont potentiellement concernées. Mais le scénario le plus probable est qu'elle retombe dans une zone non densément peuplée (3% de la surface du globe environ) car la surface de la Terre est composée à 70% d'eau, 10% de désert et 10% de forêt ou de jungle.

Ce qu'il va se passer

Tiangong-1 va rentrer dans l'atmosphère vers 100 ou 110 km d'altitude. Les frottements au sein de l'atmosphère vont arracher les panneaux solaires, les antennes et autres éléments externes de la station. L'échauffement thermique et les frictions vont ensuite provoquer la combustion et l'explosion de l'essentiel de la structure à environ 80 km de la Terre.



Les fragments qui auront résisté à ces différentes étapes se disperseront alors dans l'air et un certain nombre, pouvait faire quelques dizaines de kilos selon les experts, retombera sur le sol, probablement en mer. Pas d'inquiétude à avoir. En 60 ans de vols spatiaux, il y a eu quelque 6.000 rentrées non contrôlées de gros objets fabriqués par l'homme, et un seul débris a touché une personne, sans la blesser, souligne l'Agence spatiale européenne.