Facebook va vous permettre de contrôler ce que vous voyez sur votre fil d'actualité

publié le 01/04/2019 à 16:02

Facebook lâche du lest sur le "Newsfeed Ranking", le fameux algorithme qui filtre et classe les publications qui apparaissent dans le fil d'actualité des utilisateurs. Éclaboussée par des affaires à répétition qui ont sapé la confiance du public, l'entreprise de Mark Zuckerberg joue la carte de la transparence. Le réseau social va donner la possibilité à sa communauté de comprendre pourquoi certains contenus remontent en premier sur leur fil d'actualité et de personnaliser son expérience sur la plateforme.



Dans un billet partagé sur son blog officiel le 31 mars, le réseau social a annoncé l'arrivée imminente de la fonctionnalité "Pourquoi est-ce que je vois cette publication ?". Les utilisateurs pourront désormais afficher les raisons pour lesquelles la plateforme a jugé pertinent de leur montrer tel ou tel contenu mais aussi choisir ceux qu'ils souhaitent voir dans leur timeline. Pour y accéder, il suffira de cliquer sur l'onglet "..." en haut à droite d'une publication.

Cette fonctionnalité va apporter différentes informations expliquant comment les interactions passées impactent l'ordre d'affichage des publications dans le fil d'actualité. Elle permettra d'obtenir des détails sur l'auteur d'un post (un ami, un groupe, une page) et les raisons qui ont conduit Facebook à le faire remonter : parce que l'utilisateur est ami avec l'auteur de la publication, parce qu'il est membre de tel groupe depuis "x" années, parce qu'il aime régulièrement les publications de l'auteur du post, parce qu'il commente souvent des publications contenant des photos, etc.

Facebook va expliquer pourquoi certaines publications s'affichent en premier sur son fil Crédit : Facebook

La fonctionnalité permettra également d'accéder à l'historique des interactions avec l'auteur d'une publication et à des raccourcis permettant de personnaliser son fil d'actualité en définissant les contenus que l'on veut voir en premier, les amis dont l'on souhaite voir s'afficher les publications et celles que l'on ne veut plus voir apparaître. Facebook veut permettre à ses utilisateurs d'y voir plus clair.



Facebook améliore également l'outil "Pourquoi est-ce que je vois cette publicité ?" lancé en 2014 pour permettre aux internautes de vérifier quelles informations personnelles sont détenues par les annonceurs, depuis combien de temps, et quand elles ont été partagées avec des partenaires. Il y a quelques jours, l'entreprise avait déjà lancé un outil donnant accès à toute l'historique des publicités effectuées sur Facebook depuis mai 2018. Le site proposera aussi des rapports quotidiens à ses utilisateurs.



Cette approche transparente est nouvelle pour Facebook qui était jusqu'ici accusé d'enfermer les internautes dans des bulles de filtrage en leur proposant des recommandations très ciblées afin d'augmenter leur engagement sur la plateforme. En livrant ainsi certaines clés du fonctionnement de son algorithme, le réseau social espère restaurer la confiance du public mise à mal par les scandales à répétition qui ont écorné sa réputation depuis l'affaire Cambridge Analytica en mars 2018.