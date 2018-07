Facebook va supprimer les fausses infos entraînant des violences

Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs

publié le 23/07/2018 à 19:30

Facebook va retirer les fausses informations postées sur le réseau et susceptibles de créer des violences de façon imminente. Cette mesure a déjà été testée au Sri Lanka, le pays a été récemment secoué par des violences interreligieuses. "Nous commençons à mettre en oeuvre cette nouvelle politique dans des pays où nous voyons des exemples où la désinformation a (...) entraîné des violences", a indiqué Tessa Lyons, une des dirigeantes de Facebook, en citant le cas du Sri Lanka.



Plus précisément, le réseau pourra donc retirer des contenus inexacts ou trompeurs, comme des photos truquées, créés ou partagés pour contribuer à la violence physique ou l'exacerber. Pour mettre en oeuvre cette politique, le groupe s'appuiera sur des organisations locales ou des agences spécialisées pour déterminer si ces contenus peuvent entraîner des violences et donc s'il faut les retirer.

Les appels directs à la violence constituent déjà une violation des règles de Facebook

Les appels directs à la violence et les discours de haine constituent déjà des violations des règles de Facebook. Cette nouvelle politique consiste à examiner et supprimer un autre type de contenus, moins explicitement violents mais tout de même susceptibles d'entraîner des violences.

Tessa Lyons a expliqué que cette politique a déjà été testée au Sri Lanka. Le pays a secoué par des violences anti-musulmans. Facebook avait été violemment critiqué pour avoir laissé circuler des rumeurs et fausses informations qui ont pu contribuer à ces violences. Le groupe a précisé que ce changement serait mis en place progressivement dans les mois qui viennent dans d'autres pays.