Facebook va mettre deux fois plus de temps pour supprimer un compte

Il faut maintenant un mois complet pour faire supprimer un compte Facebook. Le réseau social a confirmé mercredi 3 octobre au site américain The Verge qu'il avait récemment doublé le temps nécessaire pour qu'un compte utilisateur soit réellement supprimé. Jusqu'à présent, l'entreprise de Mark Zuckerberg appliquait un délai de quatorze jours entre la demande de suppression et la suppression définitive d'un compte. Un temps de réflexion durant lequel le compte n'est plus actif mais reste accessible au cas où l'utilisateur change d'avis. Ce délai est désormais porté à trente jours.



Pour Facebook, ce changement permet de laisser plus de temps de réflexion aux utilisateurs sur le départ. "Nous avons récemment augmenté le délai de réflexion lorsque vous choisissez de supprimer votre compte Facebook de 14 à 30 jours; explique la société dans The Verge. Nous avons remarqué que certaines personnes essayent de se connecter à un compte dont elles ont demandé la suppression après la période de 14 jours. Son allongement donne plus de temps aux gens pour décider en toute connaissance de cause".

Ce changement peut aussi être lu à la lumière des déboires successifs qui ont écorné l'image du réseau social cette année, avec l'affaire Cambridge Analytica, fin mars, puis la révélation du piratage qui a touché 50 millions de comptes en fin de semaine dernière. Plusieurs études ont depuis mis en relief la défiance croissante des utilisateurs du réseau social dont l'audience montre des signes d'essoufflement aux États-Unis et en Europe depuis plusieurs mois.