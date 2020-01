Facebook va encore changer d'apparence au printemps

publié le 13/01/2020 à 18:21

Facebook fait peau neuve. Le réseau social aux 2,5 milliards d'utilisateurs a commencé à déployer la dernière version de son interface, FB5, auprès de quelques internautes. Les personnes concernées ont reçu ces derniers jours une notification leur proposant de participer au test de "The New Facebook", rapporte le site spécialisé américain CNET dans un article publié le 10 janvier. Tous les utilisateurs devraient pouvoir en profiter au plus tard au printemps.

Annoncé en avril à l'occasion de la conférence annuelle F8, ce nouveau design illustre le virage stratégique amorcé par Facebook au printemps dernier. Face aux nombreuses controverses relatives à la vie privée et aux appels au démantèlement qui visent le réseau social, Mark Zuckerberg avait promis de faire de la plateforme un lieu d'échange plus sûr où la priorité serait désormais accordée aux interactions privées au détriment de l'emblématique fil d'actualité.

Désormais paré de blanc, le nouveau Facebook affiche un design épuré qui place les groupes et les "Stories" au cœur de l'expérience. L'onglet "Groupes" est maintenant placé avant la liste des amis en ligne et propose des recommandations personnalisées. Les "Stories", l'une des fonctions les plus dynamiques du réseau social, s'affichent quant à elles tout en haut de la timeline. En perte de vitesse, cette dernière est désormais encadrée par deux sections, à la manière de la version Web de Twitter.

Comme Instagram et Messenger, le nouveau Facebook offre aussi la possibilité de passer l'interface en mode sombre avec des couleurs dominantes noires et grises. Les primo-testeurs de la nouvelle version sont invités à envoyer leurs commentaires à Facebook afin de permettre à l'entreprise de corriger les éventuels bugs avant le lancement public du nouveau design au printemps.