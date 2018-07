publié le 28/09/2016 à 18:46

Bientôt deux cordes de plus à l'arc déjà bien fourni de Facebook Messenger. Dans sa volonté de concentrer toujours davantage les usages au sein d'une seule et même interface, le réseau social a commencé à tester deux nouvelles fonctionnalités aux États-Unis, rapportait récemment le site spécialisé TechCrunch. La première vise à faciliter la concertation dans les conversations. Il s'agit d'un module de sondage permettant de visualiser immédiatement quelle option l'emporte parmi les interlocuteurs d'un groupe de discussion. Si vous hésitez entre des séances de cinéma, des bonnes tables ou des lieux de rendez-vous, il suffit de rentrer une question et différentes réponses pour envoyer le sondage à un groupe de contact. Facebook avait déjà lancé une fonctionnalité sondage en 2007, sans trop de succès.



Les sondages font leur apparition sur Messenger Crédit : TechCrunch

Les bons comptes font les bons amis

L'autre nouveauté traduit les ambitions de la plateforme dans le paiement en ligne. Messenger intègre désormais un chatbot, un assistant informatique automatisé capable de simuler une conversation avec un humain, afin de faciliter les transactions entre particuliers. Basé sur des algorithmes d'apprentissage automatique, il repère lorsqu'il est question d'argent dans une discussion (via des phrases clés comme "je te dois") et est capable de distinguer quelle partie doit rembourser l'autre. Il envoie alors automatiquement une proposition de remboursement proposant au débiteur de s'acquitter de sa dette.

Facebook Messenger se dote d'un outil facilitant les paiements entre particuliers Crédit : TechCrunch

Facebook Messenger avait déjà été mis à jour récemment pour autoriser le paiement direct sur l'application par le biais des chatbots. Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer des achats directement dans l'interface de la messagerie, sans être redirigés vers un site marchand. Cette annonce est intervenue quelques semaines après que le service ait franchi la barre du milliard d'utilisateurs. Ces changements doivent permettre à Facebook de monétiser son application gratuite de messagerie en la transformant en plateforme de commerce en ligne.