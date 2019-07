Messenger compte plus d'un milliard utilisateurs actifs

publié le 24/07/2019 à 09:01

Messenger Kids, la version pour enfants sans publicités ni transactions de la messagerie Facebook a été victime d'un bug. Le réseau social a reconnu mardi 23 juillet qu'une faille permettait aux enfants de dialoguer avec des inconnus, non-approuvés par leurs parents, contrairement aux règles établies de la messagerie pour enfants.

Depuis quelques jours, Facebook a entrepris de désactiver tous les groupes de conversation concernés et d'avertir les milliers de parents de cette faille. "Nous avons récemment informé certains parents d'utilisateurs de la messagerie d'une erreur technique que nous avons détectée et qui touche un nombre limite de groupes de conversation", a déclaré le réseau.

L'information a été révélée par le média en ligne spécialisée dans les technologies The Verge. L'article note que le réseau social n'avait pas pris la peine de communiquer officiellement ce bug, se contentant de désactiver discrètement les groupes concernés et de prévenir les enfants via un message type.

Bataille sur tous les fronts

Au lancement de Messenger Kids, en 2017 aux États-Unis, Facebook avait promu cette version comme un environnement sûr pour que les enfants puissent communiquer avec leurs amis sous la surveillance de leurs parents, qui doivent approuver tous les contacts.

Le problème intervient alors que Facebook bataille sur tous les fronts pour regagner la confiance des utilisateurs et des autorités après de nombreux scandales sur la protection des données.