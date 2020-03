publié le 05/03/2020 à 21:19

Depuis quelques jours, un certain nombre d'utilisateurs de Messenger se plaignent de ne plus pouvoir faire de sondages dans les conversations de groupe sur l'application et la version Web de la messagerie de Facebook. À la place, un message indique que "les sondages ne sont actuellement pas disponibles" mais que Messenger "met tout en oeuvre pour les rendre bientôt disponibles".

Lancée en 2016, cette fonctionnalité permettait aux participants d'une discussion de voter pour trancher entre différentes propositions formulées par leurs soins. Passée un peu inaperçue à ses débuts, elle s'est imposée au fil du temps comme l'une des options les plus pratiques de la messagerie pour organiser des activités entre proches ou mettre un terme à un débat.

Sa disparition fait suite à la dernière mise à jour de Messenger. Après plusieurs mois de tests, Facebook a déployé auprès de la plupart des utilisateurs une version simplifiée de sa messagerie. Articulée autour de deux onglets, les discussions et les stories, elle est beaucoup plus légère et plus rapide à utiliser qu'auparavant. Elle occupe désormais 136,5 Mo de la mémoire d'un téléphone et peut être chargée plus facilement par des modèles anciens.

Pour réaliser cette cure d'amaigrissement, Facebook a dû réécrire complètement le code de Messenger qui s'était considérablement étoffé au fil des ans. Les développeurs de l'entreprise ont réussi à le réduire de 84%, passant de 1,7 million de lignes de codes à 360.000. Ils ont dû sacrifier au passage un certain nombre de fonctionnalités, comme l'onglet Découvrir, où se trouvaient les chatbots des entreprises et les suggestions de personnes à contacter, mais aussi certains modules, comme les Stickers et les Sondages. Facebook prévoit de les réintroduire dans les prochaines semaines.

Cet effort de reprogrammation est une première étape vers l'unification des différentes applications de Facebook. Début 2019, Mark Zuckerberg a annoncé son intention d'harmoniser les architectures de Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger pour rapprocher leur fonctionnement de celui d'une super application sur le modèle de ses concurrents chinois.