Facebook peuplé de profils décédés : que faire du compte d'un défunt ?

publié le 01/05/2019 à 13:30

Lentement mais sûrement, Facebook devient le plus grand cimetière numérique du monde. Le réseau social aux 2,3 milliards d'utilisateurs est peuplé par les profils d'outre-tombe. Chaque jour, près de 8.000 personnes inscrites sur la plateforme meurent à travers le monde. Ce sont autant de profils laissés à l'abandon ou transformés en pages posthumes. À ce rythme, le nombre de comptes fantômes pourrait dépasser celui des vivants dans à peine cinquante ans.



Telles sont les conclusions d'une étude publiée ce week-end par l'Oxford Internet Institute sur la base de données de l'ONU et de prédiction d'audience de Facebook. "Notre analyse prédit que d'après le nombre d'utilisateurs actuel de Facebook en 2018, au moins 1,4 milliard de membres du réseau social mourront d'ici 2100. Si l'on suit ce scénario, les morts dépasseront les vivants en 2070", expliquent les chercheurs. Et si l'audience de Facebook continue de grandir à ce rythme, la plateforme comptera même 4,9 milliards d'utilisateurs décédés à la fin du siècle.

Au-delà de ces chiffres vertigineux, l'étude anglaise entend surtout mettre en lumière la question sensible de la mort numérique : comment faire son deuil à l'heure où les réseaux sociaux redoublent d'astuces pour faire grandir leur communauté et interagir leurs membres et, surtout, comment traiter les données personnelles des personnes disparues sur Internet ? "Aucun autre endroit dans l'Histoire n'a archivé autant de comportements humains et d'éléments de nos cultures. Il est important que l'accès à ces données historiques ne soit pas réservé à une seule entreprise privée", explique l'un des auteurs du rapport dans un communiqué.

Comment gérer les données d'un proche disparu ?

Même s'ils ont mis le temps à s'y atteler, quasiment tous les réseaux sociaux proposent désormais des solutions pour gérer le compte d'un défunt. Longtemps critiqué pour sa gestion des profils de disparus, Facebook est aujourd'hui l'une des entreprises les plus avancées en la matière. Chaque utilisateur peut désigner un légataire qui pourra supprimer sa page ou en faire une page de commémoration. Ce dernier est alors le seul autorisé à changer la photo du profil ou à télécharger une copie des contacts si le disparu en a exprimé le souhait. Mais il n'a pas accès aux messages privés du défunt.



La page du défunt est alors figée pour éviter les suggestions indélicates, seul son "mur" reste ouvert aux hommages. Une fois informé du décès d'un utilisateur, Facebook ne propose plus son compte dans les outils automatiques de rappels d'anniversaires et autres actualités susceptibles de remonter dans le fil d'actualité des proches et de la famille comme ce fut le cas par le passé. Si la personne décédée n'a exprimé aucun désir particulier au préalable, les proches peuvent demander à clôturer le compte en fournissant une preuve du décès.

Un cas différent pour Instagram

Sa filiale Instagram ne propose pas de système de gestion d'un profil à proprement parler. La famille peut seulement demander la clôture d'un compte ou le transformer en espace de commémoration en fournissant une preuve du décès et du lien de parenté. De son côté, Google permet à ses utilisateurs de définir un ou plusieurs gestionnaires qui pourront exécuter leurs envies, supprimer leur compte ou copier leurs données. Sans choix de légataire préalable, la famille peut demander la suppression d'un compte sur présentation d'une preuve du décès.



Sur les autres plateformes, comme Twitter, Snapchat ou LinkedIn, un proche peut demander la suppression du compte d'un défunt sur présentation d'un certificat de décès. Enfin, si Apple et Amazon permettent de supprimer un compte après un décès, les contenus téléchargés associés et les achats intégrés (films, séries, e-books, applications, etc.) ne peuvent pas être légués.