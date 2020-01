Facebook permet à ses utilisateurs d'effacer certaines données collectées

publié le 29/01/2020 à 03:29

Les usagers de Facebook peuvent désormais mieux contrôler les données les concernant collectées depuis les sites Internet et applications extérieurs au réseau social. Mark Zuckerberg a annoncé ce mardi 28 janvier l'activation d'un nouvel outil, baptisé "Off Facebook Activity", et permettant aux utilisateurs de consulter ces données et de les supprimer.

Recherches Internet, shopping en ligne... Chaque personne a maintenant accès à ces informations, collectées par Facebook pour cibler ses publicités. "Dès aujourd'hui, notre outil Off-Facebook Activity est disponible pour les utilisateurs de Facebook à travers le monde", a précisé Mark Zuckerberg.

Facebook a été vivement critiqué après des révélations ces dernières années sur la manière dont sont collectées et utilisées ce genre de données. Cet outil va permettre de lever un coin de voile sur certaines pratiques de Facebook, notamment les techniques destinées à cibler ses annonces publicitaires.

Un blason à redorer après plusieurs scandales

"D'autres entreprises nous envoient des informations sur l'activité sur leurs sites et nous les utilisons pour vous montrer des publicités pertinentes. Vous pouvez désormais voir un résumé de ces informations et les effacer si vous le souhaitez", a commenté Mark Zuckerberg.

Facebook cherche à restaurer son image après une série de scandales sur sa gestion des données personnelles, notamment après le scandale Cambridge Analytica, société britannique qui avait utilisé les données personnelles de dizaines de millions d'usagers de Facebook à leur insu pour influer sur l'issue de la présidentielle de 2016, en faveur de Donald Trump.