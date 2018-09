publié le 24/09/2018 à 18:01

Trois Bordelais vont recevoir un million de dollars de la part de Facebook. Dimanche 23 septembre, le réseau social a annoncé les gagnants de son premier Community Leadership programm, une initiative dédiée aux créateurs de communautés. Il récompense les groupes les plus innovants et permet d’accélérer leur développement. Parmi les cinq lauréats mondiaux, un seul est européen : Wanted Community.



Très populaire en France, c’est la première communauté d’entraide dans l’hexagone sur Facebook. Forte de 850.000 utilisateurs, elle devrait dépasser le million d’ici la fin de l’année.

Lancée en 2012, la communauté est gérée par trois Bordelais : Jérémie Ballarin, Luc Jaubert et Christian Delachet, aidés par une dizaine de bénévoles. Ils ont récemment ouvert un café-restaurant à Bordeaux afin que les membres de Wanted Community puissent se retrouver. L’idée est de proposer le même genre d’activités dans d’autres villes en France.

Les 3 fondateurs vont être reçus au siège de Facebook

Composé de 82 groupes Facebook, Wanted Community permet d'échanger des conseils, des annonces et des bons plans. Le géant du web a également été séduit par de belles histoires nées sur le groupe, comme celle, dernièrement, d'un SDF qui a trouvé un CDI en une semaine grâce à la communauté. Aujourd'hui, la plate-forme est également disponible à l'étranger, comme à Dakar, Beyrouth, ou Chicago.



Les trois fondateurs ont également été conviés pendant une semaine au siège de Facebook, en Californie afin d’y côtoyer les autres lauréats et recevoir une formation. Deux autres lauréats du programme sont Français : Run Eco Team dont les membres coureurs ramassent les déchets sur leur parcours et Le Cocon des Brindilles qui vient en aide aux personnes anorexiques. Ils recevront une bourse de 50.000 dollars chacun.