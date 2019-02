Facebook Messenger permet enfin de supprimer des messages envoyés

publié le 06/02/2019 à 14:57

Parce qu'il existe de nombreuses raisons de regretter ce que l'on vient de dire dans la vie, Facebook laisse enfin la possibilité à ses utilisateurs d'effacer un message envoyé sur la messagerie instantanée Messenger. Les usagers du service, au nombre de 1,3 milliard à travers la planète, ont désormais dix minutes pour faire machine arrière et supprimer leur envoi. L'option est disponible dès à présent sur mobile Android et iOS et sur la version de Messenger pour ordinateurs.



Concrètement, après l'envoi d'un message, les utilisateurs peuvent maintenant choisir de le supprimer pour eux, et il continuera d'apparaître dans le fil du destinataire, ou pour tout le monde, et il disparaîtra des interfaces de tous les interlocuteurs d'un chat. Mais cela ne passera pas forcément inaperçu. Tous les participants à la conversations seront en effet avertis qu'un message a été retiré par son auteur.

Messenger offre désormais la possibilité d'annuler l'envoi d'un message pendant dix minutes Crédit : Facebook

Les messages ainsi supprimés ne se volatilisent pas tout à fait complètement. Afin de ne pas favoriser le harcèlement en ligne, Facebook conservera les posts retirés sur ses serveurs durant une courte période le temps d'examiner les signalements d'abus entre utilisateurs.

Il a fallu pas moins de dix mois à Facebook pour déployer cette option à grande échelle. Le point de départ du projet remonte à avril 2018, lorsque la presse américaine a révélé que le PDG de Facebook Mark Zuckerberg disposait déjà discrètement de cette possibilité et en avait profité pour faire disparaître certains de ses anciens messages. Facebook avait alors annoncé qu'il ouvrirait l'option à tous ses utilisateurs dans les prochains mois.



Avec cette fonctionnalité peu répandue parmi les services de messagerie mobiles, Messenger emboîte le pas à Instagram et WhatsApp qui offrent cette possibilité à leurs utilisateurs depuis un petit bout de temps, avec un peu plus de latitude. Instagram permet de supprimer un message privé à tout moment, sans laisser de trace. De son côté, WhatsApp a relevé l'an dernier à une heure la limitation de huit minutes à l'issue de laquelle un message est considéré comme définitif. Facebook devra harmoniser ce point au moment de la fusion de ses trois messageries.